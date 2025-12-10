Rajasthan ICT Lab : राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कब बनेगी आइसीटी लैब? अफसर कर रहे हैं खेल

1- मैन्युफैचरर ऑथराइजेशन फॉर्म ड्राफ्ट के अनुसार नहीं, निविदा में फर्मों ने खुद के हिसाब से शर्तें डाली।

2- शर्तों में सशर्त डेस्कटॉप आइटम का उल्लेख, उसकी जगह फर्म ने मनमर्जी से दूसरे आइटम भर दिए।

3- निविदा में जो वर्क एक्सपीरियंस, वह कम जगह का है, जो लोकेशन की शर्त पूरी नहीं करता।

4- टेंडर शर्तों में सरकारी स्कूल, कॉलेज और संस्थान का वर्क अनुभव मांगा, जबकि फर्मों की ओर से दिया गया कार्य अनुभव को-ऑपरेटिव बैंक का है जो कि अमान्य है।

5- एंटी-वायरस में अलग से शर्त जोड़ी हुई है और जबकि सशर्त एंटी वायरस आइटम कोट किया है।

6- फर्म ने हेडफोन के स्थान पर वेब कैमरा का आरओएचएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है जो कि अमान्य है।

7- बिड पार्टिसिपेट करने के लिए 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर बैंक गारंटी होनी चाहिए लेकिन बिडर ने 150 रुपए के स्टाम्प पेपर पर दी है। फिर भी तकनीकी रूप से फर्म को योग्य मान लिया।

8- फर्मों का कार्य अनुभव तय निविदा शर्तों के अनुसार नहीं है।

9- फर्मों ने इंटरैक्टिव फ्लैट-पैनल डिस्प्ले में जो वर्क एक्सपीरियंस लगाया हुआ है वह सबमिट कराए हुए वर्क क्पलीशन सर्टिफिकेट की डेट से मैच नहीं कर रहा।

10- डेस्कटॉप में फर्मों ने दो कंपनियों के ऑथोराइजेशन सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं, जो कि पूरी तरह से टेंडर नियमों की अवहेलना है और कोई भी बिडर एक आइटम के लिए सिर्फ एक ही ऑथोराइजेशन दे सकता है।