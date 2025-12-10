10 दिसंबर 2025,

जयपुर

RPSC NEWS: कृषि भर्ती परीक्षा 2024 की आयोग ने जारी की मॉडल उत्तरकुंजियां

Examination News: 10 से 12 दिसंबर तक अभ्यर्थी दर्ज करा सकेंगे ऑनलाइन आपत्तियां। प्रमाण सहित ही मान्य होंगी सभी आपत्तियां।

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Dec 10, 2025

Good News Rajasthan Public Service Commission exam calendar released 12,168 posts Exams will be held by August 2026

फाइल फोटो पत्रिका

Model Answer Keys: जयपुर. राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने कृषि विभाग भर्ती परीक्षा 2024 के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं द्वितीय प्रश्न पत्र सहायक कृषि अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, कृषि अनुसंधान अधिकारी और सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारी की मॉडल उत्तरकुंजियां वेबसाइट पर जारी कर दी हैं। विस्तृत जानकारी अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं।

मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 29 अक्टूबर के बीच किया गया था। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो वे 10 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियां आयोग द्वारा उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम में ही दर्ज करनी होंगी।

किसी भी आपत्ति को मान्य करने के लिए प्रमाणिक पुस्तकों या विश्वसनीय स्रोतों के प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य है। बिना प्रमाण के दर्ज की गई आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। केवल वही अभ्यर्थी आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे, जिन्होंने परीक्षा में भाग लिया है।

प्रत्येक प्रश्न पर आपत्ति शुल्क 100 रुपये (सेवा शुल्क अतिरिक्त) निर्धारित है। अभ्यर्थी SSO पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल के माध्यम से शुल्क जमा कर आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। शुल्क वापस नहीं किया जाएगा।

यदि ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने में कोई तकनीकी समस्या आती है तो अभ्यर्थी recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर ईमेल या हेल्पलाइन नंबर 9352323625 एवं 7340557555 पर संपर्क कर सकते हैं।

image

10 Dec 2025 11:09 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / RPSC NEWS: कृषि भर्ती परीक्षा 2024 की आयोग ने जारी की मॉडल उत्तरकुंजियां

