RPSC NEWS: कृषि भर्ती परीक्षा 2024 की आयोग ने जारी की मॉडल उत्तरकुंजियां

मुख्य परीक्षा नियंत्रक आशुतोष गुप्ता के अनुसार इन परीक्षाओं का आयोजन 12 से 29 अक्टूबर के बीच किया गया था। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न या उत्तर पर आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, तो वे 10 से 12 दिसंबर तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियां आयोग द्वारा उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम में ही दर्ज करनी होंगी।