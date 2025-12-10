Jaipur Police Action: जयपुर पुलिस ने 2 दिन में 1120 ठिकानों पर दी दबिश तो मचा हड़कंप, 1024 अपराधी गिरफ्तार

जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में की गई कार्रवाई में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 10 हजार के इनामी शंकरलाल उर्फ राजेन्द्र, सीकर पुलिस ने 10 हजार के इनामी गजराज, झुंझुनूं पुलिस ने 10 हजार के इनामी विक्रम सिंह उर्फ सोनू और एक हजार के इनामी विजेन्द्र को तथा भिवाड़ी पुलिस ने 5 हजार के इनामी मुबारिक को गिरफ्तार किया।