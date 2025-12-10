Jaipur Police Action: जयपुर पुलिस ने 2 दिन में 1120 ठिकानों पर दी दबिश तो मचा हड़कंप, 1024 अपराधी गिरफ्तार

फोटो: पत्रिका
Special Area Domination Drive: राजस्थान में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष एरिया डोमिनेशन ड्राइव के तहत जयपुर रेंज पुलिस ने पिछले दो दिन में 1120 ठिकानों पर दबिश देकर 1024 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया।
रेंज के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए थे कि हार्डकोर अपराधियों, गैंगस्टर्स, हिस्ट्रीशीटर, आदतन अपराधियों, जघन्य तथा सामान्य अपराधों में वांछित आरोपियों, आर्म्स एक्ट तथा आबकारी एक्ट के आरोपियों, इनामी अपराधियों, भगोड़ों, स्थायी वारंटी तथा 335 और 170 बीएनएसएस के तहत वांछित व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित की जाएं।
इसके तहत सभी जिलों ने वांछित अपराधियों की सूची तैयार कर 8 और 9 दिसंबर को व्यापक स्तर पर दबिश दी। इस दौरान पुलिस लाइन, सभी थानों, क्यूआरटी तथा आरएसी कंपनियों को भी अभियान में शामिल किया गया। बदमाशों के ठिकानों पर रेंज स्तर पर कुल 1750 जवानों की 425 टीमें बनाई गई थीं।
जयपुर ग्रामीण, दौसा, अलवर, भिवाड़ी, कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, सीकर एवं झुंझुनूं जिलों में की गई कार्रवाई में जयपुर ग्रामीण पुलिस ने 10 हजार के इनामी शंकरलाल उर्फ राजेन्द्र, सीकर पुलिस ने 10 हजार के इनामी गजराज, झुंझुनूं पुलिस ने 10 हजार के इनामी विक्रम सिंह उर्फ सोनू और एक हजार के इनामी विजेन्द्र को तथा भिवाड़ी पुलिस ने 5 हजार के इनामी मुबारिक को गिरफ्तार किया।
पुलिस की यह कार्रवाई प्रदेश में अपराध के खिलाफ सरकार की शून्य सहनशीलता नीति को दर्शाती है। ऐसी ड्राइव आगे भी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास कायम रहे।
एच.जी.आर. सुहासा, आइजी, जयपुर रेंज
