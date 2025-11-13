Bharatpur Crime : भरतपुर जिले में बदमाश हुए बेखौफ, लूट के इरादे से ज्वेलर्स पर की फायरिंग, राहगीर घायल, दहशत में लोग

Bharatpur Crime : भरतपुर के रूपवास शहर में महादेव चौक के सामने बांके बिहारी कॉलोनी में शाम को 2 से 4 बदमाशों ने एक ज्वेलर्स के बैग को लूटने के इरादे से फायरिंग कर दी। जिससे राहगीर गोली लगने से घायल हो गया। वही आसपास के दुकानदारों की सूझबूझ से बैग लूटने से बच गया। इसके बाद मौके पर एएसपी हरिराम कुमावत, सीओ नीरज भारद्वाज व थानाधिकारी चंद्रमोहन पहुंचे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखने के साथ-साथ व्यापारी के पुत्र, नौकर व आसपास के दुकानदारों से पूछताछ किया। फिलहाल सरेआम हुई फायरिंग की घटना से शहर के लोग दहशत में है।