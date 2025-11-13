Bharatpur Crime : भरतपुर जिले में बदमाश हुए बेखौफ, लूट के इरादे से ज्वेलर्स पर की फायरिंग, राहगीर घायल, दहशत में लोग

रूपवास. लूट का प्रयास व फायरिंग की घटना के बाद मौजूद लोग व पुलिसकर्मी। फायरिंग में घायल युवक अरुण गोयल। फोटो पत्रिका
Bharatpur Crime : भरतपुर के रूपवास शहर में महादेव चौक के सामने बांके बिहारी कॉलोनी में शाम को 2 से 4 बदमाशों ने एक ज्वेलर्स के बैग को लूटने के इरादे से फायरिंग कर दी। जिससे राहगीर गोली लगने से घायल हो गया। वही आसपास के दुकानदारों की सूझबूझ से बैग लूटने से बच गया। इसके बाद मौके पर एएसपी हरिराम कुमावत, सीओ नीरज भारद्वाज व थानाधिकारी चंद्रमोहन पहुंचे। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को देखने के साथ-साथ व्यापारी के पुत्र, नौकर व आसपास के दुकानदारों से पूछताछ किया। फिलहाल सरेआम हुई फायरिंग की घटना से शहर के लोग दहशत में है।
जानकारी के अनुसार गांधी पार्क के बगल में स्थित रघुवंशी ज्वेलर्स के मालिक अमरनाथ रंजीत रघुवंशी के पुत्र धीरज कुमार अपने नौकर विष्णु ओझा के साथ चांदी-सोने के आभूषणों से भरे बैग को लेकर दुकान से घर जा रहे थे। रास्ते में 2 से 4 बदमाश घात लगाए बैठे थे और बांके बिहारी कॉलोनी में ज्वेलर्स के घर के आस-पास रैकी कर रहे थे।
इसके बाद जैसे ही ज्वेलर्स का बेटा गली में घुसा बदमाशों ने धीरज से बैग को छीनने का प्रयास किया। लेकिन विनोद मंगल की दुकान पर काम कर रहे कर्मचारी ने बदमाशों से बैग छीन लिया। साथ ही शटर को गिराकर बदमाशों को चुनौती दे दी। जिस पर अपने को घिरा देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी।
इस फायरिंग में राहगीर अरुण कुमार पुत्र मनोज कुमार गोयल घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने जिलेभर में नाकाबंदी करा दी है। घायल युवक अरुण गोयल को उपचार के लिए सरकारी उपजिला अस्पताल ले जाया गया है। जहां से भरतपुर रेफर कर दिया गया।
इसके बाद मुख्यालय से डीएसटी टीम इंचार्ज सीआई मुकेश कुमार मय कोबरा क्यूआरटी टीम के साथ शहर आ गए। एएसपी बयाना हरिराम कुमावत, रुदावल थानाधिकारी नरेश शर्मा, सीओ सर्किल, बयाना सर्किल से पुलिस बल भारी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। इसके बाद शहर के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालते नजर आए। इस घटना से व्यापार मंडल के लोगों ने रोष जताया तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है।
