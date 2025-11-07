Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur Crime : पुलिस मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी बदमाश घायल, दोनों पैरों में लगी गोली

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी न्यूज। डीग जिले के खोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा।

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 07, 2025

Bharatpur ​​Deeg Khoh police station Big news 10,000 rupee bounty injured in a police encounter
अस्पताल में भर्ती बदमाश। फोटो पत्रिका

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी न्यूज। डीग जिले के खोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा। मामला शुक्रवार सुबह 4 बजे का है। खोह थाना क्षेत्र के गांव हयातपुर और जटेरी के बीच पहाड़ों में मोनी बाबा आश्रम के पास पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई।

भरतपुर रेफर किया

पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी। खोह पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई में घायल इनामी बदमाश को दबोच लिया। बदमाश को डीग के राजकीय अस्पताल से भर्ती कराया गया। जहां पर डाक्टरों ने तात्कालिक इलाज कर उसे भरतपुर रेफर कर दिया।

जाहिद पर कई मामले दर्ज

पुलिस के अनुसार बदमाश जाहिद उर्फ बूल्टी पुत्र नसरू खोह थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी मेवात का निवासी है। जाहिद पर कई मामले दर्ज हैं। जनूथर थाने में जाहिद 10 हजार के इनामी बदमाश के रुप में दर्ज है।

देशी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 5 खाली कारतूस, एक अपाची बाइक जब्त

पुलिस ने बताया कि बदमाश के कब्जे से 315 बोर अवैध देशी कट्टा, 10 जिंदा कारतूस, 5 खाली कारतूस, एक बिना नंबर अपाची बाइक की जब्त की गई।

Updated on:

07 Nov 2025 12:58 pm

Published on:

07 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur Crime : पुलिस मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी बदमाश घायल, दोनों पैरों में लगी गोली

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

