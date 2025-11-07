Bharatpur Crime : पुलिस मुठभेड़ में 10 हजार का इनामी बदमाश घायल, दोनों पैरों में लगी गोली

Bharatpur Crime : भरतपुर से बड़ी न्यूज। डीग जिले के खोह थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 10 हजार के इनामी बदमाश को दबोचा। मामला शुक्रवार सुबह 4 बजे का है। खोह थाना क्षेत्र के गांव हयातपुर और जटेरी के बीच पहाड़ों में मोनी बाबा आश्रम के पास पुलिस और इनामी बदमाश की मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पर फायर किया। जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई।