Jaipur Harmada Accident : आरोपी चालक ने कबूला, हां- मैंने नशे में दौड़ाया डम्पर, लोगों को कुचला, पुलिस ने कराई परेड

Jaipur Harmada Accident : जयपुर के राजावास के लोहा मंडी हादसे में डंपर से 14 लोगों को कुचलने वाले चालक कल्याण मीणा ने खुद स्वीकार किया कि उसने ही इन स्थानों पर वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 07, 2025

Jaipur Harmada Accident accused driver confessed Yes I drove dumper while intoxicated and ran over people

जयपुर के राजावास के लोहा मंडी हादसे का आरोपी चालक व अन्य। फोटो पत्रिका

Jaipur Harmada Accident : जयपुर के राजावास के लोहा मंडी हादसे में डंपर से 14 लोगों को कुचलने वाले चालक कल्याण मीणा को गुरुवार को पुलिस घटनास्थल पर तस्दीक करवाने लेकर पहुंची। इस दौरान चालक ने खुद स्वीकार किया कि उसने ही इन स्थानों पर वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने आरोपी का लाइसेंस व वाहन के दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। वहीं हादसे में घायल वर्षा बुनकर की गुरुवार को एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। जिससे हादसे में कुल मृतकों की संख्या अब 14 हो गई है।

लोहा मंडी से लेकर बैनाड़ तक हुई आरोपी की परेड

पुलिस ने लोहा मंडी से लेकर बैनाड़ तक आरोपी की परेड कराई, जिसमें कल्याण मीणा ने बताया कि उसने तीन जगह शराब पी, लेकिन नशा उतरने के बाद दो जगह चंदवाजी और बढ़ारना में फिर शराब का सेवन करना कबूला। साथ ही यह भी स्वीकार किया कि उसने यहां वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचला।

रक्त के नमूने लिए गए थे, पर रिपोर्ट अभी नहीं मिली

थाना प्रभारी उदय सिंह यादव ने बताया कि आरोपी को एसएमएस अस्पताल से डिस्चार्ज करने के बाद गिरफ्तार किया गया था। चालक के अन्य नशा सामग्री लेने के संबंध में रक्त के नमूने लिए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अभी मिली नहीं।

अब जांच कंपनी प्रबंधन की ओर

आरोपी कल्याण मीणा एक रोडी मिक्सर कंपनी में कार्यरत है। छुट्टी से लौटने पर कंपनी का नियमित चालक अनुपस्थित था, ऐसे में किसी कर्मचारी ने उसे ही डंपर की चाबी सौंप दी। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि किसकी लापरवाही से एक नशे में धुत व्यक्ति को भारी वाहन सौंपा गया।

Updated on:

07 Nov 2025 09:13 am

Published on:

07 Nov 2025 08:12 am

Jaipur Harmada Accident : आरोपी चालक ने कबूला, हां- मैंने नशे में दौड़ाया डम्पर, लोगों को कुचला, पुलिस ने कराई परेड

