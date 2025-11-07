Jaipur Harmada Accident : आरोपी चालक ने कबूला, हां- मैंने नशे में दौड़ाया डम्पर, लोगों को कुचला, पुलिस ने कराई परेड

Jaipur Harmada Accident : जयपुर के राजावास के लोहा मंडी हादसे में डंपर से 14 लोगों को कुचलने वाले चालक कल्याण मीणा को गुरुवार को पुलिस घटनास्थल पर तस्दीक करवाने लेकर पहुंची। इस दौरान चालक ने खुद स्वीकार किया कि उसने ही इन स्थानों पर वाहनों को टक्कर मारी और लोगों को कुचल दिया। पुलिस ने आरोपी का लाइसेंस व वाहन के दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। वहीं हादसे में घायल वर्षा बुनकर की गुरुवार को एसएमएस अस्पताल में मौत हो गई। जिससे हादसे में कुल मृतकों की संख्या अब 14 हो गई है।