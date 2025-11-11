राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होगा बड़ा बदलाव, इस वर्ष के 10वीं-12वीं के परीक्षार्थी होंगे परेशान, 13 नवंबर को आएगा फैसला

फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan Board : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं विद्यार्थियों के और अधिक पसीने छुड़ाएगी। परीक्षा में अधिक पारदर्शिता और नकल की रोकथाम को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष से अध्यापन स्कूलों के बजाय निकट के सरकारी स्कूलों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है। आगामी फरवरी 2026 से प्रस्तावित 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नए परीक्षा केंद्र निर्धारण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
बदलाव को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 13 नवंबर को बैठक रखी गई है। बैठक में चर्चा उपरांत स्वीकृति मिलने पर पूरे प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लागू हो जाएगी।
नई परीक्षा नीति के अनुसार सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को अब पास के किसी अन्य सरकारी विद्यालय में परीक्षा देनी होगी। बोर्ड का तर्क है कि इस कदम से परीक्षा प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
डूंगरपुर जिले में वर्तमान में लगभग 145 परीक्षा केंद्र हैं। इनमें अधिकांश उसी विद्यालय के विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। नई गाइडलाइन यदि लागू होती है, तो इन सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों को अन्य स्कूलों में परीक्षा देने जाना होगा।
बोर्ड ने निर्देश दिया है कि परीक्षा केंद्र विद्यार्थियों के विद्यालय से अधिकतम 5 किलोमीटर की दूरी पर ही बनाए जाए। हालांकि, शहरी क्षेत्रों में यह व्यवस्था सरल रहेगी। पर, ग्रामीण इलाकों में 5 किलोमीटर के भीतर दूसरा केंद्र मिलना मुश्किल होगा। ऐसे में विद्यार्थियों को लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है।
पहले से सीमित संसाधनों और परिवहन सुविधाओं से दो-दो हाथ कर रहे ग्रामीण विद्यार्थी अब परीक्षा केंद्र बदलने के कारण अतिरिक्त समय खर्च और असुविधा का सामना करेंगे। पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र तक पहुंचना कठिन साबित हो सकता है।
499 राउमावि है डूंगरपुर जिले में हैं।
145 बोर्ड परीक्षा केन्द्र हैं जिले में।
22,674 विद्यार्थी हैं 10वीं कक्षा में अध्ययनरत।
18,772 विद्यार्थी हैं 12वीं कक्षा में अध्ययनरत।
58,1883 विद्यार्थी अध्यनरत है प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत।
494636 विद्यार्थी हैं 12वीं में प्रदेश में अध्ययनरत।
परीक्षा में पारदर्शिता एवं गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। बोर्ड की परीक्षा व्यवस्था मेें बदलाव को लेकर बैठक रखी है। फिलहाल नई व्यवस्था अनुरुप प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं।
आरएल डामोर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, डूंगरपुर
