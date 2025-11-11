राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में होगा बड़ा बदलाव, इस वर्ष के 10वीं-12वीं के परीक्षार्थी होंगे परेशान, 13 नवंबर को आएगा फैसला

Rajasthan Board : माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं विद्यार्थियों के और अधिक पसीने छुड़ाएगी। परीक्षा में अधिक पारदर्शिता और नकल की रोकथाम को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस वर्ष से अध्यापन स्कूलों के बजाय निकट के सरकारी स्कूलों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने पर विचार कर रहा है। आगामी फरवरी 2026 से प्रस्तावित 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षाओं में बदलाव को लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को नए परीक्षा केंद्र निर्धारण के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

बदलाव को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 13 नवंबर को बैठक रखी गई है। बैठक में चर्चा उपरांत स्वीकृति मिलने पर पूरे प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में लागू हो जाएगी।