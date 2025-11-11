सीएम भजनलाल की घोषणा, सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 20 हजार करोड़ के विकास कार्यों का देंगे तोहफा

CM Bhajan Lal Announcement : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आम जनता को तोहफा देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर दिसंबर में 20 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेगी। इन परियोजनाओं में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और नगरीय आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य शामिल होंगे। भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।