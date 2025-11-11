Patrika LogoSwitch to English

जयपुर

सीएम भजनलाल की घोषणा, सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर 20 हजार करोड़ के विकास कार्यों का देंगे तोहफा

CM Bhajan Lal Announcement : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आम जनता को तोहफा देंगे। सीएम भजनलाल दिसंबर में 20 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 11, 2025

CM Bhajan Lal announces on Rajasthan government second anniversary worth Rs 20,000 crore development works will be gift

राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो पत्रिका

CM Bhajan Lal Announcement : राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा, सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर आम जनता को तोहफा देंगे। सीएम भजनलाल शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य सरकार अपने कार्यकाल की दूसरी वर्षगांठ पर दिसंबर में 20 हजार करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास करेगी। इन परियोजनाओं में पानी, बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास और नगरीय आधारभूत संरचना से जुड़े कार्य शामिल होंगे। भजन लाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी।

सीएम भजनलाल ने इन कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी परियोजनाओं को निर्धारित समय-सीमा में उच्चतम गुणवत्ता के मापदण्डों के साथ पूरा किया जाए। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक विकास योजना का लाभ सीधे जनता तक पहुंचे और इसका वास्तविक प्रभाव गांव, ढाणी, नगर और शहर के अंतिम व्यक्ति तक महसूस किया जा सके।

जनता से किए वादों को धरातल पर उतारना है मकसद

सीएम भजनलाल ने कहा कि विकास कार्य केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि जनता के जीवन में सुधार के रूप में दिखाई देने चाहिए। राज्य सरकार का उद्देश्य जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारना है।

योजना में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं

सीएम भजनलाल ने कहा शिलान्यास किए जाने वाले कार्यों की टेंडर प्रक्रिया अग्रिम चरण में है ताकि परियोजनाओं के कार्य शीघ्र आरंभ हो सकें। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि किसी भी योजना में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए।

मील का पत्थर साबित होंगे सरकार के कार्य

राज्य सरकार के ये कार्य प्रदेश के समग्र विकास की दृष्टि से मील का पत्थर साबित होंगे। इन कार्यों में जल जीवन मिशन, ग्रामीण सड़कों के विस्तार, ऊर्जा वितरण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण, शैक्षणिक संस्थानों के उन्नयन, चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार और नगरीय विकास परियोजनाओं को मुख्य रूप से शामिल किया गया है।

राज्य का समग्र विकास सर्वाेच्च प्राथमिकता

सीएम भजनलाल ने कहा, राज्य का समग्र विकास हमारी सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। हर गांव, हर मोहल्ला और हर परिवार तक विकास की किरण पहुंचाने का हमारा संकल्प है। इन विकास कार्यों का शिलान्यास यह इंगित करता है कि राज्य सरकार के वादे केवल कागजों पर नहीं, बल्कि धरातल पर तेजी से उतर रहे हैं।

Updated on:

11 Nov 2025 08:55 am

Published on:

11 Nov 2025 08:54 am

