25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: दीवार फांदकर हॉस्टल में पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, राजपूत सभा भवन में बरसे, कहा- जेल बना दिया है

राजपूत हॉस्टल में कथित अनियमितताओं को लेकर पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा गुरुवार को समर्थकों के साथ राजपूत सभा भवन पहुंचे। यहां हॉस्टल संचालन को लेकर आरोप-प्रत्यारोप के बीच नारेबाजी हुई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Rakesh Mishra

Dec 25, 2025

Former Minister Rajendra Guda, Rajput Hostel, Jaipur Rajput Hostel, Rajput Sabha Bhawan, Rajput Sabha Bhawan in Jaipur, Jaipur News

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

जयपुर। राजपूत हॉस्टल में कथित अनियमितताओं को लेकर गुरुवार को माहौल गर्मा गया। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा अपने समर्थकों के साथ राजपूत सभा भवन पहुंचे, जहां जमकर नारेबाजी हुई। गुढ़ा ने हॉस्टल के संचालन पर गंभीर आरोप लगाते हुए इसे गरीब और मध्यम वर्गीय छात्रों के लिए शोषण का केंद्र बताया। वहीं राजपूत सभा के पदाधिकारियों ने सभी आरोपों को निराधार करार दिया।

समर्थकों के साथ धरने पर बैठे

गुरुवार को राजेंद्र गुढ़ा राजपूत सभा भवन पहुंचे। इससे पहले ही उनके समर्थक वहां एकत्र हो गए थे। गुढ़ा के पहुंचते ही सभा भवन परिसर में नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद गुढ़ा समर्थकों के साथ धरने पर भी बैठ गए और मीडिया से बातचीत में राजपूत सभा भवन के अध्यक्ष पर मनमानी और अनियमितताओं के आरोप लगाए।

गुढ़ा ने लगाए कई आरोप

इससे एक दिन पहले बुधवार को राजेंद्र गुढ़ा सिंधी कैंप स्थित राजपूत हॉस्टल पहुंचे थे। उस समय हॉस्टल का गेट बंद होने के कारण वे दीवार फांदकर अंदर गए और वहां रह रहे विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हॉस्टल की स्थिति को लेकर वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में गुढ़ा ने कहा कि जहां उन्होंने स्वयं पढ़ाई की, वहां पिछले 50 साल में कोई सुधार नहीं हुआ और छात्रों से मनमाने तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं।

गुढ़ा ने आरोप लगाया कि हॉस्टल परिसर को कंटीले तारों से घेर दिया गया है, जिससे यह जेल जैसा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से 50-50 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं। छत पर जाने की सीढ़ियां बंद कर दी गई हैं और कई कमरों की खिड़कियों के पास सड़क पर बसें खड़ी रहती हैं, जिससे हर समय शोर बना रहता है। ऐसे में विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बस संचालकों से कमीशन लिया जा रहा है। गुढ़ा ने कहा कि पहले हॉस्टल का संचालन एक ट्रस्ट करता था, लेकिन बाद में इसे राजपूत सभा भवन ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उस समय उम्मीद की गई थी कि व्यवस्थाएं सुधरेंगी, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है।

पूर्व मंत्री ने यह आरोप भी लगाया कि जब वे छात्रों से मिलने पहुंचे तो हॉस्टल का गेट बंद कर ताले लगा दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों से उन्होंने मुलाकात की, उन्हें अब हॉस्टल से निष्कासित करने की धमकी दी जा रही है। सर्दी के मौसम में यदि बच्चों को बाहर निकाला गया तो वे कहां जाएंगे, यह बड़ा सवाल है।

आरोपों को नकारा

गुढ़ा ने राजपूत सभा के चुनावों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान छह माह में सदस्यता शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक यह प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि समाज के बाहर के लोगों को सदस्य बनाकर वोटिंग कराई जाती है और इसी तरह अध्यक्ष चुने जाते हैं। वहीं राजपूत सभा भवन के पदाधिकारियों ने गुढ़ा के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि हॉस्टल का संचालन नियमों के तहत किया जा रहा है और किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं हो रहा है।

ये भी पढ़ें

Jaipur: पूर्व पीएम वाजपेयी की जयंती पर सीएम भजनलाल शर्मा बोले- विश्वास, संवाद और परिणाम सुशासन के आधार
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

25 Dec 2025 07:17 pm

Published on:

25 Dec 2025 06:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: दीवार फांदकर हॉस्टल में पहुंचे पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, राजपूत सभा भवन में बरसे, कहा- जेल बना दिया है

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में जल्द ‘युवा नीति’ लाने की तैयारी में सरकार, 4 लाख युवाओं को सरकारी और 6 लाख को प्राइवेट नौकरी देने का लक्ष्य

CM Bhajanlal Sharma Rojgar
जयपुर

दूषित हवा दे रही दंश… खांसी से बे-दम, सांसें फूला रही दम, दवा भी बेअसर

SMS Hospital Jaipur
जयपुर

दो दिन में 30 फीसदी वाहनों का भौतिक सत्यापन, कल आ​खिरी दिन

समाचार

अरावली में खनन को लेकर केंद्रीय मंत्री के दावों और दस्तावेजों में विरोधाभास, जिस रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर उसमें क्या?

Bhupender Yadav
जयपुर

आपकी बात: एआइ के उपयोग से लोगों की जीवनशैली में आ रहे बदलावों को लेकर आपके क्या विचार हैं?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.