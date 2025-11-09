Patrika LogoSwitch to English

भरतपुर

Bharatpur : अब ऋतु बनावत ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, आखिर उच्चैन एसडीएम से क्यों नाराज हैं दोनों विधायक

Bharatpur : नदबई विधायक जगत सिंह के बाद अब बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। आखिर उच्चैन एसडीएम से क्यों नाराज हैं दोनों विधायक, जानें।

भरतपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 09, 2025

Rajasthan Bharatpur Bayana MLA Ritu Banawat has written a letter to CM Bhajan Lal why two MLAs are angry with Uchchain SDM

बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत। फाइल फोटो पत्रिका

Bharatpur : बयाना. उच्चैन एसडीएम धारा के खिलाफ कार्रवाई की मांग लगातार तेज होती जा रही है। इस प्रकरण में अब बयाना विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने भी हस्तक्षेप करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है। इससे पहले नदबई विधायक जगत सिंह ने भी मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर एसडीएम को हटाने की मांग की थी।

वहीं शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के समक्ष प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई थी। विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में उच्चैन उपखंड की एसडीएम धारा के संबंध में लगातार जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आरोप है कि वे नागरिकों के कार्यों में अनावश्यक विलंब करती हैं और आमजन के साथ अनुचित व्यवहार करती हैं। इससे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है।

ग्रामीणों ने विरोधस्वरूप एसडीएम का घेरा वाहन

पत्र में यह भी उल्लेख किया है कि 5 नवम्बर को पंचायत समिति उच्चैन की ग्राम पंचायत फतेहपुर में आयोजित रात्रि चौपाल के दौरान जब ग्रामीण अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे तो एसडीएम कार्यक्रम स्थल से अचानक उठकर चली गईं, जिससे लोगों में नाराजगी फैल गई और ग्रामीणों ने विरोधस्वरूप उनका वाहन घेर लिया।

पद का अनुचित दुरुपयोग कर रही है अफसर

पत्र में विधायक ऋतु बनावत ने लिखा कि अधिकारी की ओर से अपने पद का अनुचित दुरुपयोग करते हुए कुछ ग्रामीणों के विरुद्ध राजकार्य में बाधा का प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसे उन्होंने ‘दुर्भाग्यपूर्ण’ बताया।

एसडीएम को किसी अन्य स्थान पर किया जाए स्थानांतरित

अंत में विधायक ऋतु बनावत ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एसडीएम धारा के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाए तथा उन्हें किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित किया जाए।

09 Nov 2025 12:03 pm

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

