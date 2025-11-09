Bharatpur : अब ऋतु बनावत ने सीएम भजनलाल को लिखा पत्र, आखिर उच्चैन एसडीएम से क्यों नाराज हैं दोनों विधायक

वहीं शुक्रवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी जिला प्रभारी मंत्री सुरेश रावत के समक्ष प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग उठाई थी। विधायक डॉ. ऋतु बनावत ने अपने पत्र में लिखा है कि वर्तमान में उच्चैन उपखंड की एसडीएम धारा के संबंध में लगातार जन शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। आरोप है कि वे नागरिकों के कार्यों में अनावश्यक विलंब करती हैं और आमजन के साथ अनुचित व्यवहार करती हैं। इससे सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन पर नकारात्मक असर पड़ रहा है और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास कम हो रहा है।