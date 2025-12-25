दूषित हवा दे रही दंश… खांसी से बे-दम, सांसें फूला रही दम, दवा भी बेअसर

जयपुर. दवा लेने के बाद भी खांसी नहीं थम रही। सांस लेने में तकलीफ है, जल्दी हांफने लगता हूं। ऐसा लगता है जैसे दम घुट रहा है। दो बार डॉक्टर बदल चुका, लेकिन राहत नहीं मिली। राजधानी के सरकारी और निजी अस्पतालों की मेडिसिन ओपीडी में इन दिनों ज्यादातर मरीजों की यही शिकायत है। ओपीडी में आने वाले 70 से 75 फीसदी मरीज खांसी, एलर्जी, छाती में जकड़न, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और सांस संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई मरीज आइसीयू तक पहुंच रहे हैं और कुछ को वेंटिलेटर की भी जरूरत पड़ रही है।