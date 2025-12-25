राजस्थान में जल्द ‘युवा नीति’ लाने की तैयारी में सरकार, 4 लाख युवाओं को सरकारी और 6 लाख को प्राइवेट नौकरी देने का लक्ष्य

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी सोच का परिणाम है कि अब तक करीब 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 1.53 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही युवा नीति लाने की तैयारी में है।
मुख्यमंत्री गुरुवार को कॉमर्स कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी और 6 लाख निजी क्षेत्र के रोजगार सृजित करना है। पर्यटन, सौर ऊर्जा, उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य सरकार जल्द ही युवा नीति लेकर आएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस रोजगार मेले में 20 से अधिक सेक्टर्स से जुड़े 100 से अधिक नियोक्ताओं ने भाग लिया। ऐसे रोजगार मेले प्रदेश के हर जिले में लगातार आयोजित किए जाएंगे, ताकि युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिल सके। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र भी सौंपे और विभिन्न कंपनियों की स्टॉल का निरीक्षण कर जानकारी ली।
अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार के दो साल के कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि पिछली सरकार के समय युवाओं को पेपर लीक के कारण भारी पीड़ा झेलनी पड़ी थी। उन्होंने स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए युवाओं से लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट’ का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू किए गए हैं, जिनमें से 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है। इससे प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं।
सीएम भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 4 लाख से अधिक युवा इससे लाभान्वित हो चुके हैं और 1,156 करोड़ रुपये से अधिक की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की जा चुकी है। वहीं, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान के युवा मेहनती और अनुशासित हैं, इसलिए निजी क्षेत्र की कंपनियां यहां निवेश कर रही हैं।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉ. प्रेमचंद बैरवा, कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रामगोपाल सुथार सहित बड़ी संख्या में युवा और निजी क्षेत्र के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
