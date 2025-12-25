राजस्थान में जल्द ‘युवा नीति’ लाने की तैयारी में सरकार, 4 लाख युवाओं को सरकारी और 6 लाख को प्राइवेट नौकरी देने का लक्ष्य

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में रोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इसी सोच का परिणाम है कि अब तक करीब 92 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 1.53 लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। निजी क्षेत्र में भी 2 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिले हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार जल्दी ही युवा नीति लाने की तैयारी में है।