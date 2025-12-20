Fake Currency: 12वीं पास मास्टरमाइंड ने यूट्यूब से सीखा तरीका, 3 दोस्तों संग खड़ा किया नेटवर्क; 3 राज्यों में खपाए 29 लाख के जाली नोट

स्पेशल पुलिस कमिश्नर राहुल प्रकाश ने बताया कि सरगना 12वीं पास आरोपी गौरव पूरे जाली नोट बनाने और सप्लाई करने का नेटवर्क को संभाल रहा था। आरोपी ने दिल्ली में साथी रहे साहिल, अनुज और सत्यम प्रजापत को यूट्यूब पर देखकर नोट बनाने में शामिल किया। आरोपी अनुज बीसीए का छात्र है, जो पीवीसी इंक से वाटरमार्क तैयार करता था। जबिक साहिल और सत्यम स्कैनिंग व कलर मैचिंग की तकनीकी जिम्मेदारी संभालते थे। तीनों आरोपियों की तलाश की जा रही है।

