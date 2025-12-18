जाली नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश, यूपी से सरगना गिरफ्तार

इस कार्रवाई में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 6 लाख 51 हजार रुपए के जाली नोट बरामद किए गए हैं।पुलिस आयुक्त जयपुर सचिन मित्तल ने बताया कि जाली नोट बनाने और खपाने का यह नेटवर्क जयपुर के साथ-साथ नागौर तक फैला हुआ था। इससे पहले चित्रकूट थाना पुलिस की सूचना पर नागौर में भी कार्रवाई की गई। आरोपियों के खिलाफ पूर्व में भी जाली नोट से जुड़े प्रकरण दर्ज होना सामने आया है।