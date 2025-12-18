18 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IPL Auction: आईपीएल में तहलका मचाने आ रहा यह राजस्थानी बॉलर, 150 KMPH की रफ्तार से फेंकता है गेंद

Rajasthan Cricketer Ashok Sharma : अपनी कहर बरपाने वाली गेंदों से घरेलू क्रिकेट में धमाका करने वाले राजस्थान के युवा क्रिकेटर अशोक शर्मा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

kamlesh sharma

image

मृदुला शर्मा

Dec 18, 2025

Rajasthan Cricketer Ashok Sharma: फोटो पत्रिका

जयपुर। अपनी कहर बरपाने वाली गेंदों से घरेलू क्रिकेट में धमाका करने वाले राजस्थान के युवा क्रिकेटर अशोक शर्मा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने हाल में घरेलू टी-20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में यह मुकाम हासिल किया।

पत्रिका से विशेष बातचीत में अशोक ने कहा कि वे अपनी तेज रफ्तार गेंदों से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करना चाहते हैं और लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका सपना भारतीय टीम के लिए खेलना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 10 मैचों में सर्वाधिक 22 विकेट लेकर चर्चा में आए अशोक को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी नीलामी में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने उनके बेस प्राइस 30 लाख से तीन गुनी कीमत 90 लाख रुपए में खरीदा है। पेश है अशोक से बातचीत के अंश…

कम कीमत मिलने से निराश, लेकिन कम नहीं होगा हौसला

अशोक हालांकि IPL नीलामी के दौरान मिली कीमत से थोड़ा निराश हैं, लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं होगा। अशोक ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुजरात टाइटंस में मुझे टीम के मुख्य कोच और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा से सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ खेलने को भी मैं काफी उत्साहित हूं।

पैट कमिंस ने मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करने को कहा

अशोक इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने आइपीएल में कोई मैच नहीं खेला है। अशोक ने बताया कि कोलकाता टीम में पैट कमिंस ने मेरी काफी मदद की। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ताकत क्या है? मैंने कहा, हार्ड लेंथ और विकेट टू विकेट गेंदबाजी। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स में रहते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर शेन बॉन्ड ने मुझे अपनी यॉर्कर पर मेहनत करने को कहा। मैंने इन दोनों दिग्गजों की सलाह मानी, जिसका मुझे फायदा मिला।

बड़े भाई ने मेरे लिए छोड़ा अपना करियर

अशोक ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने बड़े भाई को दिया। जयपुर में सांगानेर के पास रामपुरा गांव के निवासी अशोक ने बताया कि मैं किसान परिवार से आता हूं, ऐसे में पापा सिर्फ एक बेटे को ही क्रिकेटर बनाने का खर्चा वहन कर सकते थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई पीछे हट गए और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए जयपुर भेज दिया। उनके इस त्याग ने मुझे और बेहतर करने को प्रोत्साहित किया।

पहला ही सीजन धमाकेदार

अशोक ने इस साल अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ राजस्थान की ओर से रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। उन्होंने चार रणजी मैचों में 14 विकेट लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली में कहर बरपाया। अब उनकी नजरें घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी पर टिकी हैं। अशोक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन को अपना आदर्श मानते हैं और भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को भी फॉलो करते हैं।

क्रिकेट छोड़ने का बना लिया था मन

अशोक ने बताया कि जब राजस्थान की अंडर-19 और अंडर-23 टीम में उनका चयन नहीं हुआ तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने वहां ट्रायल दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद 2023 में राजस्थान रॉयल्स के कैंप में गए और नई गेंद से संजू सैमसन और जोस बटलर को दो-दो बार आउट कर कोच को प्रभावित किया।

ये भी पढ़ें

यूं ही 14 करोड़ में नहीं बिक गए कार्तिक शर्मा, पीछे की कहानी पढ़ छलक जाएंगी आंखें, मां के बिके गहने, पिता पर 28 लाख का हुआ कर्ज
भरतपुर
Kartik Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईपीएल नीलामी 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

18 Dec 2025 05:51 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IPL Auction: आईपीएल में तहलका मचाने आ रहा यह राजस्थानी बॉलर, 150 KMPH की रफ्तार से फेंकता है गेंद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आईपीएल नीलामी 2026

जयपुर के विकास को रफ्तार: PWC बैठक में 65 करोड़ के कार्यों को मंजूरी

जयपुर

JDA का बड़ा एक्शन: झालाना संस्थानिक क्षेत्र में 1200 वर्गगज सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त

जयपुर

इन दवाओं से रहें सावधान..जांच में निकली घटिया

Rajasthan Flags Fake Medicine Again
जयपुर

जाली नोट फैक्ट्री का पर्दाफाश, यूपी से सरगना गिरफ्तार

जयपुर

भ्रष्टाचारियों का सबसे बड़ा आसरा नौकरशाही

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.