IPL Auction: आईपीएल में तहलका मचाने आ रहा यह राजस्थानी बॉलर, 150 KMPH की रफ्तार से फेंकता है गेंद

जयपुर। अपनी कहर बरपाने वाली गेंदों से घरेलू क्रिकेट में धमाका करने वाले राजस्थान के युवा क्रिकेटर अशोक शर्मा 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं। उन्होंने हाल में घरेलू टी-20 टूर्नामेंट सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में यह मुकाम हासिल किया।
पत्रिका से विशेष बातचीत में अशोक ने कहा कि वे अपनी तेज रफ्तार गेंदों से बल्लेबाजों में खौफ पैदा करना चाहते हैं और लगातार इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। उनका सपना भारतीय टीम के लिए खेलना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 10 मैचों में सर्वाधिक 22 विकेट लेकर चर्चा में आए अशोक को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की मिनी नीलामी में शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने उनके बेस प्राइस 30 लाख से तीन गुनी कीमत 90 लाख रुपए में खरीदा है। पेश है अशोक से बातचीत के अंश…
अशोक हालांकि IPL नीलामी के दौरान मिली कीमत से थोड़ा निराश हैं, लेकिन इससे उनका हौसला कम नहीं होगा। अशोक ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गुजरात टाइटंस में मुझे टीम के मुख्य कोच और पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज आशीष नेहरा से सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ खेलने को भी मैं काफी उत्साहित हूं।
अशोक इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने आइपीएल में कोई मैच नहीं खेला है। अशोक ने बताया कि कोलकाता टीम में पैट कमिंस ने मेरी काफी मदद की। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ताकत क्या है? मैंने कहा, हार्ड लेंथ और विकेट टू विकेट गेंदबाजी। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स में रहते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर शेन बॉन्ड ने मुझे अपनी यॉर्कर पर मेहनत करने को कहा। मैंने इन दोनों दिग्गजों की सलाह मानी, जिसका मुझे फायदा मिला।
अशोक ने अपनी सफलता का सारा श्रेय अपने बड़े भाई को दिया। जयपुर में सांगानेर के पास रामपुरा गांव के निवासी अशोक ने बताया कि मैं किसान परिवार से आता हूं, ऐसे में पापा सिर्फ एक बेटे को ही क्रिकेटर बनाने का खर्चा वहन कर सकते थे। ऐसे में मेरे बड़े भाई पीछे हट गए और उन्होंने मुझे ट्रेनिंग के लिए जयपुर भेज दिया। उनके इस त्याग ने मुझे और बेहतर करने को प्रोत्साहित किया।
अशोक ने इस साल अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ राजस्थान की ओर से रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। उन्होंने चार रणजी मैचों में 14 विकेट लेकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके बाद सैयद मुश्ताक अली में कहर बरपाया। अब उनकी नजरें घरेलू वनडे टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी पर टिकी हैं। अशोक पूर्व दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज डेल स्टेन को अपना आदर्श मानते हैं और भारत के स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह को भी फॉलो करते हैं।
अशोक ने बताया कि जब राजस्थान की अंडर-19 और अंडर-23 टीम में उनका चयन नहीं हुआ तो उन्होंने क्रिकेट छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन तभी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम ने उनकी किस्मत बदल दी। उन्होंने वहां ट्रायल दिया और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसके बाद 2023 में राजस्थान रॉयल्स के कैंप में गए और नई गेंद से संजू सैमसन और जोस बटलर को दो-दो बार आउट कर कोच को प्रभावित किया।
