IPL Auction: आईपीएल में तहलका मचाने आ रहा यह राजस्थानी बॉलर, 150 KMPH की रफ्तार से फेंकता है गेंद

अशोक इससे पहले राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइटराइडर्स टीम का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब तक उन्होंने आइपीएल में कोई मैच नहीं खेला है। अशोक ने बताया कि कोलकाता टीम में पैट कमिंस ने मेरी काफी मदद की। उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारी ताकत क्या है? मैंने कहा, हार्ड लेंथ और विकेट टू विकेट गेंदबाजी। तो उन्होंने मुझे यही सलाह दी थी कि मुझे अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करना चाहिए। राजस्थान रॉयल्स में रहते हुए न्यूजीलैंड के पूर्व पेसर शेन बॉन्ड ने मुझे अपनी यॉर्कर पर मेहनत करने को कहा। मैंने इन दोनों दिग्गजों की सलाह मानी, जिसका मुझे फायदा मिला।