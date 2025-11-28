Rajasthan Weather: जयपुर में सुबह-सुबह हुई बारिश, आज 9 जिलों में येलो अलर्ट, अगले सप्ताह से छूटेगी कंपकंपी

Rain in Jaipur: राजधानी जयपुर में आज सुबह अचानक गिरी बौछारों से मौसम का मिजाज पलटने पर शहरवासी सहम गए। शहर के कई इलाकों में तेज बौछारें गिरने पर सर्दी के तेवर तीखे हो गए, वहीं अलसुबह सैर पर निकले लोग भी बौछारों के कारण ठिठक गए। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर समेत कई शहरों में आज हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं विभाग ने शुक्रवार को अगले एक घंटे में जयपुर, अजमेर, नागौर और टोंक जिले में 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से सर्द हवा चलने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी ​किया है। वहीं आगामी 24 घंटे में राजस्थान के 9 शहरों कहीं कहीं तेज बौछारें गिरने का पूर्वानुमान है।