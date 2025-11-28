Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Weather: जयपुर में सुबह-सुबह हुई बारिश, आज 9 जिलों में येलो अलर्ट, अगले सप्ताह से छूटेगी कंपकंपी

राजधानी जयपुर में अलसुबह अचानक गिरी बौछारों से मौसम का मिजाज पलटने पर शहरवासी सहम गए। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर समेत कई शहरों में आज हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है।

जयपुर

Anand Prakash Yadav

Nov 28, 2025

जयपुर शहर में सुबह बरसे मेघ, पत्रिका फोटो

Rain in Jaipur: राजधानी जयपुर में आज सुबह अचानक गिरी बौछारों से मौसम का मिजाज पलटने पर शहरवासी सहम गए। शहर के कई इलाकों में तेज बौछारें गिरने पर सर्दी के तेवर तीखे हो गए, वहीं अलसुबह सैर पर निकले लोग भी बौछारों के कारण ठिठक गए। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जयपुर समेत कई शहरों में आज हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना है। वहीं विभाग ने शुक्रवार को अगले एक घंटे में जयपुर, अजमेर, नागौर और टोंक जिले में 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से सर्द हवा चलने और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी ​किया है। वहीं आगामी 24 घंटे में राजस्थान के 9 शहरों कहीं कहीं तेज बौछारें गिरने का पूर्वानुमान है।

इन संभागों में आज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के 9 शहरों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी का दौर जारी रहने की संभावना है। जबकि प्रदेश के अधिकांश शेष भागों में आगामी ​दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। 29 और 30 नवंबर को राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भागों में कहीं कीं मध्यम से घना कोहरा छाए रहने की आशंका है।

अगले सप्ताह से गिरेगा पारा, कड़ाके की सर्दी का अलर्ट

मौसम विज्ञानियों के अनुसार दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में उत्तरी हवा के असर से रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट होने और प्रदेश के शेखावाटी संभाग में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना है। प्रदेश के मैदानी इलाकों में आगामी सप्ताह में कड़ाके की सर्दी का दौर शुरू होने के आसार हैं।

पश्चिमी विक्षोभ के असर से पलटा मौसम

मौसम विज्ञानियों के अनुसार हिमालय तराई क्षेत्र में सक्रिए एक नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से राजस्थान में मौसम के मिजाज में बदलाव हुआ है। जयपुर समेत कई जिलों में बादलों की आवाजाही के साथ सर्द हवा चलने से मौसम में ठंडक बढ़ने लगी है। हालांकि अब भी कई शहरों में रात का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज होने के कारण सर्दी के तेवर रात में नर्म रहे हैं।

इन जिलों में आज बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग से जारी सूचना के अनुसार आज उदयपुर, सलूंबर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर और दौसा जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने और 20 से 30 किलोमीटर प्रतिघंटे की गति से सर्द हवा चलने की संभावना है।

