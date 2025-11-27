Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, पलटी मारेगा मौसम, नवंबर में बारिश के लिए रहें तैयार, अलर्ट जारी

IMD Rain Alert: मौसम विभाग ने 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई है। वहीं 29 और 30 नवंबर को दक्षिण-पूर्वी राजस्थान में घना कोहरा छाने के आसार हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Rakesh Mishra

Nov 27, 2025

Rain Alert in Ajmer, Rain Alert in Jaipur, Rain Alert in Udaipur, IMD Rain Alert, Rain Alert in Rajasthan, Western Disturbance, Western Disturbance in Rajasthan, Rain due to Western Disturbance, Weather Department Alert, Fog Alert, Cold Wave Alert, Weather of my village, 28 November Rain Alert, 29 November Rain Alert, 30 November Rain Alert, 5 Day Rain Alert
Play video

फाइल फोटो- पत्रिका

Rain Alert in Rajasthan कोटा। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार को भी जारी रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही के कारण सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी रही। हल्का कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित हुई। ठंडी हवा ने सर्दी का अहसास कराया। हालांकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, फिर भी दिनभर ठंडक बनी रही।

रात में तेज हुई सर्दी

कोटा में सुबह के समय ठंडी हवा ने धूजणी छुड़ा दी। वाहन चालकों को तेज हवा चुभती रही। दिन में भी अधिकांश लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। शाम ढलते ही सर्दी की तीव्रता और बढ़ गई। रात के समय लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं।

बाजारों में भी ठंड का असर दिखा, जिसके चलते लोगों की आवाजाही शाम होते ही कम हो गई और दुकानें सामान्य दिनों की तुलना में जल्दी बंद होने लगी हैं। कोटा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा।

छाएगा घना कोहरा

मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। 29 और 30 नवंबर को राज्य के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।

इससे यातायात पर भी आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है।

ये भी पढ़ें

Kota: 5 दिन पहले हुई थी बेटे की शादी, घर में गाना सुनते-सुनते बिगड़ी तबीयत, हैड कांस्टेबल पिता की मौत
कोटा
Head constable dies, head constable dies in Kota, head constable dies in Rajasthan, heart attack, death due to heart attack, head constable dies due to heart attack, Kota news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 08:20 pm

Published on:

27 Nov 2025 08:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, पलटी मारेगा मौसम, नवंबर में बारिश के लिए रहें तैयार, अलर्ट जारी

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Mandi Bhav : गेहूं, धनिया तेज, धान मंदा

Kota Mandi
कोटा

Kota: 5 दिन पहले हुई थी बेटे की शादी, घर में गाना सुनते-सुनते बिगड़ी तबीयत, हैड कांस्टेबल पिता की मौत

Head constable dies, head constable dies in Kota, head constable dies in Rajasthan, heart attack, death due to heart attack, head constable dies due to heart attack, Kota news
कोटा

Kota Crime: रंजिश के चलते हिस्ट्रीशीटर के भाई को किया किडनैप, पीछे-पीछे दौड़ती रही 5 थानों की पुलिस

Kota-Kidnapping-Case
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन व धान तेज, लहसुन मंदा

कोटा

ACB Action: कोटा में तिलम संघ का जीएम 30 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, इसके एवज में मांग रहा था घूस

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.