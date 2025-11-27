Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, पलटी मारेगा मौसम, नवंबर में बारिश के लिए रहें तैयार, अलर्ट जारी

फाइल फोटो- पत्रिका
Rain Alert in Rajasthan कोटा। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार को भी जारी रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही के कारण सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी रही। हल्का कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित हुई। ठंडी हवा ने सर्दी का अहसास कराया। हालांकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, फिर भी दिनभर ठंडक बनी रही।
कोटा में सुबह के समय ठंडी हवा ने धूजणी छुड़ा दी। वाहन चालकों को तेज हवा चुभती रही। दिन में भी अधिकांश लोग गर्म कपड़ों में नजर आए। शाम ढलते ही सर्दी की तीव्रता और बढ़ गई। रात के समय लोग अलाव का सहारा लेने लगे हैं।
बाजारों में भी ठंड का असर दिखा, जिसके चलते लोगों की आवाजाही शाम होते ही कम हो गई और दुकानें सामान्य दिनों की तुलना में जल्दी बंद होने लगी हैं। कोटा में गुरुवार को अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 26.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
मौसम विभाग के अनुसार 28 नवंबर को अजमेर, जयपुर, उदयपुर संभाग सहित आसपास के क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। हालांकि प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। 29 और 30 नवंबर को राज्य के दक्षिण-पूर्वी इलाकों में मध्यम से घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।
इससे यातायात पर भी आंशिक प्रभाव देखने को मिल सकता है। दिसंबर के पहले सप्ताह में उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने की संभावना है, जिससे न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं शीतलहर चलने की भी संभावना जताई गई है।
