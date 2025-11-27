Weather Alert: पश्चिमी विक्षोभ का असर, पलटी मारेगा मौसम, नवंबर में बारिश के लिए रहें तैयार, अलर्ट जारी

Rain Alert in Rajasthan कोटा। प्रदेश में सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव गुरुवार को भी जारी रहा। दिनभर बादलों की आवाजाही के कारण सुबह से ही मौसम में ठंडक बनी रही। हल्का कोहरा छाने से दृश्यता प्रभावित हुई। ठंडी हवा ने सर्दी का अहसास कराया। हालांकि तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, फिर भी दिनभर ठंडक बनी रही।