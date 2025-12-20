20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota Rape Case: 7th क्लास की स्टूडेंट से किया रेप, धमकी देकर दोस्त के पास भी लेकर गया, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

POCSO Court Order: कोटा में 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ आरोपी ने धमकी देकर बलात्कार किया। न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद और 2 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 20, 2025

rape case

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Rajasthan Crime: पॉक्सो न्यायालय ने बालिका से बलात्कार के करीब डेढ़ वर्ष पुराने मामले में आरोपी को अंतिम सांस तक कारावास और 2 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।

पुलिस ने बताया कि मार्च 2024 में पीड़िता की मां ने कोटा शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय बेटी किसी से फोन पर बातचीत करती है और गुमसुम रहती थी। इस पर बालिका से पूछा तो उसने बताया कि फरवरी महीने में आरोपी ने उसे फोन कर बुलाया और बहला-फुसलाकर किसी परिचित के कमरे में ले जाकर उससे बलात्कार किया। इसके बाद उसने मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद आरोपी हर 15 दिन में उसे बुला लेता था। वहीं आरोपी एक बार उसे उसके दोस्त के पास भी लेकर गया था।

आखिरी सांस तक जेल और अर्थदंड

शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो में प्रकरण दर्ज कर उसकी जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में 16 गवाहों के बयान करवाए गए और 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। इस मामले में शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए पीठासीन अधिकारी ने आरोपी को आखिरी सांस तक जेल और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: एक साथ तीन भाइयों और भतीजे का उठा जनाजा… सभी के मुंह से सिर्फ एक सवाल- यह सब अचानक कैसे हो गया?
टोंक
Tonk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 11:13 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota Rape Case: 7th क्लास की स्टूडेंट से किया रेप, धमकी देकर दोस्त के पास भी लेकर गया, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

Jackel-Attack-In-Kota
कोटा

20th December Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले के लिए आया अलर्ट, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

dense-fog
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व चना तेज

कोटा

कोटा में 21 दिसंबर को पत्रिका की-नोट और 22 दिसंबर को स्त्री: देह से आगे विषय विवेचन कार्यक्रम का होगा आयोजन

कोटा

Rajasthan: इतने रुपए किलो बढ़ गए प्याज-लहसुन के भाव, एक सप्ताह में दोगुनी हुई कीमतें

Garlic-Onion
कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.