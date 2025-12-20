Kota Rape Case: 7th क्लास की स्टूडेंट से किया रेप, धमकी देकर दोस्त के पास भी लेकर गया, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

पुलिस ने बताया कि मार्च 2024 में पीड़िता की मां ने कोटा शहर के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में बताया कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली उसकी 14 वर्षीय बेटी किसी से फोन पर बातचीत करती है और गुमसुम रहती थी। इस पर बालिका से पूछा तो उसने बताया कि फरवरी महीने में आरोपी ने उसे फोन कर बुलाया और बहला-फुसलाकर किसी परिचित के कमरे में ले जाकर उससे बलात्कार किया। इसके बाद उसने मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। जिसके बाद आरोपी हर 15 दिन में उसे बुला लेता था। वहीं आरोपी एक बार उसे उसके दोस्त के पास भी लेकर गया था।