कोटा

Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

Rajasthan News: कोटा के सुल्तानपुर में जंगल से निकला पागल सियार ग्रामीण इलाके में घुस गया और उसने आधा दर्जन से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 20, 2025

Jackel-Attack-In-Kota

फोटो: पत्रिका

Jackal Attack In Sultanpur: कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में सोमवार को जंगल से निकलकर एक पागल सियार ग्रामीण इलाके में घुस गया। अचानक सियार के ग्रामीण इलाके में प्रवेश करने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आधा दर्जन से अधिक लोग सियार के हमले में घायल हो गए। लोग डर के मारे घरों में छिप गए और कुछ ने तुरंत वन विभाग और पालिका प्रशासन को सूचना दी।

5 से ज्यादा ग्रामीण हए घायल

घायल लोगों में सुल्तानपुर निवासी प्रवीण बाई (32), जयप्रकाश राठौर और ब्रजेश धामानी शामिल समेत कई लोग हैं। सभी को तुरंत सुल्तानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि घाव गहरे हैं लेकिन सभी की स्थिति स्थिर है। इस हमले से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया।

सियार की तलाश जारी

सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पूर्व वन विभाग कर्मियों के साथ मिलकर सियार की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सियार नगर के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा और अंततः खाड़ी के पास कहीं गायब हो गया। वन विभाग और पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात वन्य जीव को देखते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।

20 Dec 2025 10:36 am

Kota / Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

कोटा

राजस्थान न्यूज़

