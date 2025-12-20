Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

फोटो: पत्रिका
Jackal Attack In Sultanpur: कोटा के सुल्तानपुर क्षेत्र में सोमवार को जंगल से निकलकर एक पागल सियार ग्रामीण इलाके में घुस गया। अचानक सियार के ग्रामीण इलाके में प्रवेश करने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। आधा दर्जन से अधिक लोग सियार के हमले में घायल हो गए। लोग डर के मारे घरों में छिप गए और कुछ ने तुरंत वन विभाग और पालिका प्रशासन को सूचना दी।
घायल लोगों में सुल्तानपुर निवासी प्रवीण बाई (32), जयप्रकाश राठौर और ब्रजेश धामानी शामिल समेत कई लोग हैं। सभी को तुरंत सुल्तानपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि घाव गहरे हैं लेकिन सभी की स्थिति स्थिर है। इस हमले से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया।
सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पूर्व वन विभाग कर्मियों के साथ मिलकर सियार की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सियार नगर के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा और अंततः खाड़ी के पास कहीं गायब हो गया। वन विभाग और पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात वन्य जीव को देखते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।
