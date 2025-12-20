Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पालिका प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। पूर्व वन विभाग कर्मियों के साथ मिलकर सियार की तलाश की गई, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। सियार नगर के विभिन्न इलाकों में घूमता रहा और अंततः खाड़ी के पास कहीं गायब हो गया। वन विभाग और पालिका प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अज्ञात वन्य जीव को देखते ही तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें।