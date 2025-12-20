बूंदी और कोटा में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन 22 दिसंबर को

बूंदी में लंकागेट के पास स्थित गणगौर होटल एवं रिसोर्ट में सोमवार अपराह्न 3 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री:देह से आगे’ पर विषय विवेचन आयोजित होगा। इससे पहले सुबह 10.30 बजे कोटा में जवाहर नगर स्थित एलन सत्यार्थ -1 कैंपस ऑडिटोरियम में इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें महिलाएं और युवतियां शामिल होंगी।