20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

बूंदी और कोटा में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन 22 दिसंबर को

बूंदी में लंकागेट के पास स्थित गणगौर होटल एवं रिसोर्ट में सोमवार अपराह्न 3 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री:देह से आगे’ पर विषय विवेचन आयोजित होगा।

less than 1 minute read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 20, 2025

Strri-Deh se aage

फोटो: पत्रिका

Stree Deh Se Aage: पत्रिका समूह के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में 22 दिसंबर को बूंदी और कोटा में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

बूंदी में लंकागेट के पास स्थित गणगौर होटल एवं रिसोर्ट में सोमवार अपराह्न 3 बजे पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी की पुस्तक ‘स्त्री:देह से आगे’ पर विषय विवेचन आयोजित होगा। इससे पहले सुबह 10.30 बजे कोटा में जवाहर नगर स्थित एलन सत्यार्थ -1 कैंपस ऑडिटोरियम में इस संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें महिलाएं और युवतियां शामिल होंगी।

21 दिसंबर को होगा पत्रिका की-नोट कार्यक्रम

‘पत्रिका की नोट’ कार्यक्रम का आयोजन 21 दिसंबर को अपराह्न 3:30 बजे कोटा में डीसीएम रोड स्थित होटल लोटस अनंता में होगा।

पत्रिका की-नोट गहन चिंतन की श्रृंखला है। इसमें ‘लोकतंत्र और मीडिया’ विषय पर मंथन किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। मुख्य वक्तव्य पत्रिका समूह के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी देंगे।

विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर, जैविक खेती में नवाचार के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हुकमचंद पाटीदार और राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. निमित रंजन चौधरी उद्बोधन देंगे। पत्रिका- की नोट में शहर के आमंत्रित प्रबुद्धजन शिरकत करेंगे।

ये भी पढ़ें

‘स्त्री: देह से आगे’ पुस्तक संवाद: कुलगुरु प्रो. अल्पना कटेजा बोलीं- महिला कमजोर नहीं, विवाह संस्था में विकृति के कारण बढ़ रहे तलाक
जयपुर
Stree Deh Se Aage

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Dec 2025 04:18 pm

Published on:

20 Dec 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / बूंदी और कोटा में ‘स्त्री: देह से आगे’ विषय विवेचन 22 दिसंबर को

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota: मां का पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, बचाने गए पिता की मौत, बेटे ने लगाया ये आरोप

Kota Murder Case
कोटा

Kota Rape Case: 7th क्लास की स्टूडेंट से किया रेप, धमकी देकर दोस्त के पास भी लेकर गया, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

rape case
कोटा

Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

Jackel-Attack-In-Kota
कोटा

20th December Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले के लिए आया अलर्ट, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

dense-fog
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व चना तेज

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.