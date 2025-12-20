20 दिसंबर 2025,

कोटा

20th December Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले के लिए आया अलर्ट, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

IMD Alert: राजस्थान में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखा जा रहा है, वहीं कई जिलों में घने कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है।

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 20, 2025

dense-fog

फोटो सोर्स- पत्रिका

Rajasthan Weather Update: राजस्थान के कई इलाकों में सर्दी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। कोटा में सुबह की धुंध और कोहरे की वजह से सड़कों पर यातायात मुश्किल हो गया है। शुक्रवार को जयपुर सहित अन्य जगहों पर सुबह और शाम को गलन भरी सर्दी रही।

घने कोहरे का आया अलर्ट

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है और शेष अधिकांश भागों में मौसम सामान्य दर्ज किया गया हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में शनिवार को भी सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।

22 दिसंबर तक छाएंगे बादल

इधर नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में 22 दिसंबर तक बादल छाए रहने और न्यूनतम तापमान में एक से तीन डिग्री बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। हालांकि अधिकांश भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है।

24 दिसंबर से उत्तरी हवाओं के प्रभाव से पुनः न्यूनतम तापमान में दो से तीन डिग्री गिरावट होने और राज्य के पश्चिमी व उत्तरी भागों में कहीं-कहीं घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।

ये रहा तापमान

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को सबसे कम तापमान फतेहपुर का 4,
दौसा का 5.7,
लूणकरणसर का 5,
सीकर का 5,
नागौर का 5.1,
वनस्थली का 6,
चूरू का 7.1,
माउंटआबू का 11.4,
जयपुर का 11.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

Updated on:

20 Dec 2025 07:34 am

Published on:

20 Dec 2025 07:30 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / 20th December Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले के लिए आया अलर्ट, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

कोटा

राजस्थान न्यूज़

