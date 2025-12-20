20th December Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले के लिए आया अलर्ट, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक शुक्रवार को उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं कोहरा दर्ज किया गया है और शेष अधिकांश भागों में मौसम सामान्य दर्ज किया गया हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में शनिवार को भी सुबह के समय घना कोहरा दर्ज होने की संभावना है।