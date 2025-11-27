Kota: 5 दिन पहले हुई थी बेटे की शादी, घर में गाना सुनते-सुनते बिगड़ी तबीयत, हैड कांस्टेबल पिता की मौत

पुलिस ने बताया कि हैड कांस्टेबल यशवंत सिंह पुलिस लाइन में तैनात थे और फिलहाल कलक्ट्रेट में गार्ड ड्यूटी कर रहे थे। परिवार बालिता रोड पर रहता है। बेटे शक्ति सिंह ने बताया कि 22 नवंबर को उसकी शादी हुई थी और परिवार के सभी लोग रिश्तेदारों संग खुशियां मना रहे थे। यशवंत सिंह खाना खा रहे थे, तभी उन्होंने अपनी पत्नी से गाना लगाने को कहा। जैसे ही गाना चला, कुछ ही देर में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई।