Kota Crime : युवक की गला रेतकर हत्या, शव हाईवे की सर्विस लेन के पास गड्ढे में मिला

एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान करण सिंह (35) पुत्र मनसुख लाल निवासी आंवली रोझड़ी के रूप में हुई। युवक की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। शरीर पर भी गंभीर निशान मिले हैं। हत्या एक दिन पहले की गई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की नीयत से गड्ढे में डाला गया है। मौके से एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम ने साक्ष्य जुटाए।