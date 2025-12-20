Kota: मां का पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, बचाने गए पिता की मौत, बेटे ने लगाया ये आरोप

अस्पताल में आक्रोशित परिजनों और रिश्तदारों से समझाइश करती पुलिस और इनसेट में मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
Kota Murder Case: काेटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दो पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद में झगड़ा हो गया। इस झगड़े को शांत कराने पहुंचे एक पक्ष के बुजुर्ग अनिल गौतम (60) से भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान वे अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे दीपांशु गौतम ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां का पड़ोसी कमलेश राठौर और ललित राठौर से झगड़ा हो गया। इसी दौरान उसके पिता अनिल गौतम विवाद शांत कराने मौके पर पहुंचे।
आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने उसकी मां और पिता से मारपीट की। इससे उसके पिता अनिल गौतम बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और अनिल गौतम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज परिसर में परिजन और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।
सूचना पर महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सूचना पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों से समझाइश कर प्रदर्शन को खत्म करवाया और पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की।
हंगामे की सूचना पर डीएसपी मनीष शर्मा भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत किया। डीएसपी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह अनिल गौतम को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों की मौजूदगी में शनिवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।
