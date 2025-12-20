20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कोटा

Kota: मां का पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, बचाने गए पिता की मौत, बेटे ने लगाया ये आरोप

Murder After Neighbor Dispute: पड़ोसी झगड़े में विवाद शांत कराने गए पिता अनिल गौतम की मारपीट के बाद मौत हो गई, जिससे परिवार में आक्रोश फैल गया।

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Akshita Deora

Dec 20, 2025

Kota Murder Case

अस्पताल में आक्रोशित परिजनों और रिश्तदारों से समझाइश करती पुलिस और इनसेट में मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Kota Murder Case: काेटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दो पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद में झगड़ा हो गया। इस झगड़े को शांत कराने पहुंचे एक पक्ष के बुजुर्ग अनिल गौतम (60) से भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान वे अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने बताया कि मृतक के बेटे दीपांशु गौतम ने रिपोर्ट में बताया कि उसकी मां का पड़ोसी कमलेश राठौर और ललित राठौर से झगड़ा हो गया। इसी दौरान उसके पिता अनिल गौतम विवाद शांत कराने मौके पर पहुंचे।

आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों आरोपियों ने उसकी मां और पिता से मारपीट की। इससे उसके पिता अनिल गौतम बेहोश होकर गिर पड़े। घटना के बाद परिजन और आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए और अनिल गौतम को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उनकी मौत हो गई।

हत्या का मामला दर्ज करने की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही मेडिकल कॉलेज परिसर में परिजन और रिश्तेदारों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। इससे कुछ समय के लिए माहौल तनावपूर्ण हो गया।

सूचना पर महावीर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला। सूचना पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष राखी गौतम मौके पर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। इसके बाद परिजनों से समझाइश कर प्रदर्शन को खत्म करवाया और पुलिस अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की।

पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई

हंगामे की सूचना पर डीएसपी मनीष शर्मा भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे और परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत किया। डीएसपी शर्मा ने बताया कि शुक्रवार सुबह अनिल गौतम को अचेत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों की मौजूदगी में शनिवार को शव का पोस्टमॉर्टम कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Rape: विवाहिता के साथ जेठ ने की दरिंदगी, कार में किया बेहोश, तीन दिन तक बंधक बनाकर किया रेप
पाली
CG News: न्याय मांगने पहुंची दुष्कर्म पीड़िता पर पुलिसकर्मी ने चरित्र पर उठाए सवाल, जानें क्या था पूरा मामला...(photo-patrika)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Kota / Kota: मां का पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, बचाने गए पिता की मौत, बेटे ने लगाया ये आरोप

बड़ी खबरें

View All

कोटा

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kota Rape Case: 7th क्लास की स्टूडेंट से किया रेप, धमकी देकर दोस्त के पास भी लेकर गया, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा

rape case
कोटा

Jackal Attack: कोटा में पागल सियार ने किया हमला तो मच गया हड़कंप, 5 से ज्यादा लोग हुए घायल

Jackel-Attack-In-Kota
कोटा

20th December Weather: राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर, इस जिले के लिए आया अलर्ट, मौसम विभाग ने कर दी लेटेस्ट भविष्यवाणी

dense-fog
कोटा

Kota Mandi Bhav : सोयाबीन, धान व चना तेज

कोटा

कोटा में 21 दिसंबर को पत्रिका की-नोट और 22 दिसंबर को स्त्री: देह से आगे विषय विवेचन कार्यक्रम का होगा आयोजन

कोटा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.