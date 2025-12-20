Kota: मां का पड़ोसियों से हुआ झगड़ा, बचाने गए पिता की मौत, बेटे ने लगाया ये आरोप

Kota Murder Case: काेटा के महावीर नगर थाना क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर दो पड़ोसियों के बीच आपसी विवाद में झगड़ा हो गया। इस झगड़े को शांत कराने पहुंचे एक पक्ष के बुजुर्ग अनिल गौतम (60) से भी मारपीट की गई। मारपीट के दौरान वे अचेत होकर गिर पड़े। परिजन उन्हें तुरंत मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।