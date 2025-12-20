युवक की गला रेतकर हत्या, शव हाईवे की सर्विस लेन के पास गड्ढे में मिला

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि मृतक करण सिंह कारीगरी का काम करता था। वह शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर से बाइक ठीक करवाने की कह कर निकला था। उसने बाइक ठीक करवाई, लेकिन वह काम पर नहीं पहुंचा। देर रात तक करण घर नहीं लौटा तो पत्नी मालती ने इस संबंध में पिता मनसुख लाल को जानकारी दी। शनिवार सुबह तक कोई सुराग नहीं मिलने पर मनसुख लाल ने आरके पुरम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।