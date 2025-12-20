20 दिसंबर 2025,

शनिवार

कोटा

युवक की गला रेतकर हत्या, शव हाईवे की सर्विस लेन के पास गड्ढे में मिला

आरकेपुरम थाना पुलिस कर रही मामले की जांच

2 min read
Google source verification

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 20, 2025

Kota Murder News

Kota Murder News

आरकेपुरम थाना क्षेत्र में शनिवार को एक युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी शव को आंवली रोझड़ी के नजदीक नेशनल हाईवे की सर्विस लेन के पास गड्ढे में फेंक गए। शनिवार को हाईवे से गुजर रहे लोगों ने शव पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी।

पुलिस और एसपी तेजस्विनी गौतम मौके पर पहुंचीं और शव को गड्ढे से बाहर निकलवाया गया। पुलिस ने मौके से चाकू बरामद किया है।एसपी ने बताया कि मृतक की पहचान करण सिंह (35) पुत्र मनसुख लाल निवासी आंवली रोझड़ी के रूप में हुई। युवक की तेज धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या की गई है। शरीर पर भी गंभीर निशान मिले हैं।

हत्या एक दिन पहले की गई है। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी ने बताया कि हत्या के बाद शव को ठिकाने लगाने की नीयत से गड्ढे में डाला गया है। मौके से एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) टीम ने साक्ष्य जुटाए।

करीगरी का काम करता था मृतक

डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि मृतक करण सिंह कारीगरी का काम करता था। वह शुक्रवार सुबह करीब 10 बजे अपने घर से बाइक ठीक करवाने की कह कर निकला था। उसने बाइक ठीक करवाई, लेकिन वह काम पर नहीं पहुंचा। देर रात तक करण घर नहीं लौटा तो पत्नी मालती ने इस संबंध में पिता मनसुख लाल को जानकारी दी। शनिवार सुबह तक कोई सुराग नहीं मिलने पर मनसुख लाल ने आरके पुरम थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई।

इसी दौरान करण के ठेकेदार ने सूचना दी कि जिस रास्ते से करण रोज आता-जाता था, वहां उसकी बाइक खड़ी हुई है। इसके बाद पुलिस ने तलाश तेज की और कुछ ही समय बाद हाईवे के पास गड्ढे में शव मिलने की सूचना मिली। शव को नए अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम रविवार सुबह होगा।

मृतक के तीन बच्चे

पुलिस ने बताया कि करण सिंह के दो बेटियां और एक बेटा हैं। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस विभिन्न एंगल से मामले की जांच कर रही है और हत्या के पीछे के कारणों तथा आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

कोटा

murder news

Updated on:

20 Dec 2025 08:11 pm

Published on:

20 Dec 2025 08:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / युवक की गला रेतकर हत्या, शव हाईवे की सर्विस लेन के पास गड्ढे में मिला

