कोटा

Kota Mandi Bhav : धान व लहसुन तेज, चना व सोयाबीन मंदा

लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 17625 रहे।

कोटा

image

Shailendra Tiwari

Dec 20, 2025

भामाशाहमंडी में शनिवार को सभी कृषि जिन्सों की आवक लगभग 1 लाख 80 हजार कट्टे की रही। धान 50 रुपए तेज, चना 50, सोयाबीन 25 रुपए मंदा रहा। लहसुन लगभग 4000 कट्टे की आवक रही। भाव 3000 से 17625 रहे। लहसुन 1000 रुपए तेज रहा। किराना बाजार में मूंगफली तेलों में 30 रुपए प्रति टिन की तेजी रही।

भाव इस प्रकार रहे- गेहूं 2421 से 2511, धान सुगन्धा 2400 से 2801, धान (1509) 2500 से 3185, धान (1847) 2400 से 3051, धान (1718-1885) 2600 से 3471, धान (पूसा-1) 2400 से 3350, धान (1401) 3100 से 3585, धान दागी 1200 से 2500, सोयाबीन 3000 से 4631, सरसों 6000 से 6600, अलसी 6300 से 6500, ज्वार शंकर 1700 से 2000, ज्वार सफेद 2800 से 4000, बाजरा 2000 से 2300, मक्का लाल 1200 से 1850, मक्का सफेद 2500 से 3400, जौ 2000 से 2300, तिल्ली 7000 से 9500, मैथी 4000 से 5101, कलौंजी 12000 से 18000, धनिया बादामी 7500 से 8800, धनिया ईगल 8500 से 9000, मूंग 6000 से 7200, उड़द 4000 से 6500, चना देशी 4500 से 4900, चना मौसमी 4500 से 4900, चना पेप्सी 4800 से 5001, चना डंकी 3500 से 4600, चना काबुली 6000 से 7500 रुपए प्रति क्विंटल रहे।

खाद्य तेल भाव : (15 किलो प्रति टिन) सोया रिफाइंड फॉर्च्यून 2240, चंबल 2215, सदाबहार 2105, लोकल रिफाइंड 1990, दीप ज्योति 2115, सरसों स्वास्तिक 2575, अलसी 2350 रुपए प्रति टिन।

मूंगफली : ट्रक 2810, कोटा स्वास्तिक 2430, सोना सिक्का 2660, कटारिया गोल्ड 2450 रुपए प्रति टिन।

वनस्पति घी : स्कूटर 1830, अशोका 1830 रुपए प्रतिटिन।

चीनी : 4070 से 4140 प्रति क्विंटल रहे।

देसी घी : मिल्क फूड 9550, कोटा फ्रेश 8900, पारस 9350, नोवा 9200, अमूल 9800, मधुसूदन 9630 रुपए प्रतिटिन।

चावल व दाल : बासमती चावल 7000-8500, मूंग दाल 8300-8700, मोगर 9200-9600, चना दाल 6400-6600, तुअर दाल 78000-11000 क्विंटल रहा।

कोटा सर्राफा : चांदी व सोने में तेजी

सर्राफा बाजार में शनिवार को चांदी व सोने में तेजी रही। चांदी के भाव 3 हजार रुपए बढ़कर 196000 प्रति किलो रहे। जेवराती सोने के भाव 500 रुपए तेजी के साथ 133300 प्रति 10 ग्राम रहे। शुद्ध सोने के बाद 133970 रुपए प्रति 10 ग्राम रहे।

गोल्ड कैरेट भाव

गोल्ड (24 k) (99.5): 133200

गोल्ड (22 k) :123333

गोल्ड (20 k) : 115826

गोल्ड (18 k) : 106560

गोल्ड (14 k) : 93803

(भाव: कोटा ज्वैलर्स एसोसिएशन के अनुसार)

संबंधित विषय:

कोटा

Updated on:

20 Dec 2025 07:57 pm

Published on:

20 Dec 2025 07:51 pm

Kota Mandi Bhav : धान व लहसुन तेज, चना व सोयाबीन मंदा

