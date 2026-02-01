कोटा की युवती को बर्थ-डे के बहाने सूरत बुलाया, 20 दिन बंधक रखा, नशे के इंजेक्शन देकर करते रहे बलात्कार

कोटा। कोटा की एक युवती के साथ सनसनीखेज मामला सामने आया है। इसमें सोशल मीडिया पर दोस्ती के बाद बर्थ-डे सेलिब्रेशन के बहाने युवती को गुजरात बुलाया गया और फिर 20 दिनों तक बंधक बनाकर उससे बलात्कार किया गया। 21 वर्षीय पीड़ित युवती किसी तरह से आरोपियों के चंगुल से बचकर कोटा पहुंची। यहां उसने घरवालों को आपबीती बताई, इसके बाद कोटा पुलिस हरकत में आई। कोटा पुलिस ने जीरो एफआइआर दर्ज कर सूरत पुलिस को सूचित किया। सूरत पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।