Rajasthan: न दहेज न दिखावा… कलेक्ट्रेट में दो युवा जजों ने ऐसे रचा ली शादी, सादगी भरे अंदाज ने लोगों का जीता दिल

हेमंत की कहानी संघर्ष और निरंतर मेहनत की है। गूंता शाहपुर में जन्मे हेमंत को कोरोना काल के बाद पहली पोस्टिंग मिली। 2021 में बानसूर में ट्रेनिंग के दौरान उन्होंने क्षेत्र का नजदीकी अनुभव लिया। बाद में जोधपुर में पोस्टिंग मिली और फिर प्रोविजनल काल के बाद जयपुर जिला एवं सेशन कोर्ट पहुंचे। उनके पिता रिटायर्ड शिक्षक हैं, मां गृहणी और बड़े भाई खेती-बाड़ी संभालते हैं। न्यायाधीश बनने से पहले हेमंत ने बानसूर में वकालत की थी।