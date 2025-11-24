Netra Mantena-Vamsi Gadiraju Wedding: राजस्थानी शान के बीच नेत्रा-वामसी बने हमसफर, सर्द रात में जगमंदिर बना प्यार का महल

शाम होते ही जगमंदिर और सिटी पैलेस प्रज्वलित रोशनी से नहा गए। होटल लीला पैलेस में हुए ग्रैंड रिसेप्शन में हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और प्रसिद्ध डीजे ब्लैक कॉफी की परफॉर्मेंस ने माहौल को और रंगीन बना दिया। डीजे ब्लैक कॉफी विशेष रूप से इस शादी के लिए दक्षिण अफ्रीका से पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी ने समारोह को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन बना दिया।