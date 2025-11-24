Netra Mantena-Vamsi Gadiraju Wedding: राजस्थानी शान के बीच नेत्रा-वामसी बने हमसफर, सर्द रात में जगमंदिर बना प्यार का महल

Netra Mantena-Vamsi Gadiraju Wedding (All photo sources Social media)
Netra Mantena-Vamsi Gadiraju Royal Wedding: उदयपुर: पिछोला झील के बीच बसे इतिहास के प्रतीक जगमंदिर में रविवार को हुई हाई-प्रोफाइल शादी ने राजस्थान ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में सुर्खियां बटोरीं। अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू विवाह बंधन में बंध गए।
लाल रंग के लहंगे में दुल्हन की शाही एंट्री, सुनहरी शेरवानी पहने दूल्हे का राजपूताना लुक और सजाई गई नौकाएं, इस शादी को एक ग्लोबल रॉयल इवेंट बना दिया। झील के बीच स्थित ऐतिहासिक जगमंदिर को रोशनी, फूलों और पारंपरिक राजस्थानी शिल्प से इस तरह सजाया गया कि पूरे परिसर की छवि एक जिंदगी से भरे परीकथा महल जैसी लग रही थी।
शादी के मुख्य मंडप के पास मौजूद भगवान के मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया गया। मेहमानों को लेक पैलेस और होटल लीला पैलेस से विशेष सजाई गई नावों के जरिए जगमंदिर तक लाया गया।
शाम होते ही जगमंदिर और सिटी पैलेस प्रज्वलित रोशनी से नहा गए। होटल लीला पैलेस में हुए ग्रैंड रिसेप्शन में हॉलीवुड सिंगर जेनिफर लोपेज और प्रसिद्ध डीजे ब्लैक कॉफी की परफॉर्मेंस ने माहौल को और रंगीन बना दिया। डीजे ब्लैक कॉफी विशेष रूप से इस शादी के लिए दक्षिण अफ्रीका से पहुंचे थे और उनकी मौजूदगी ने समारोह को अंतरराष्ट्रीय स्तर का आयोजन बना दिया।
दुल्हन ने फूलों की चादर के नीचे ग्रैंड एंट्री की, जिसके बाद वरमाला की रस्म संपन्न हुई। राजस्थानी पारंपरिक लोक धुनों और वायलिन की लाइव परफॉर्मेंस के साथ दोनों ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई। दूल्हा-दुल्हन की वेशभूषा से लेकर मंडप की बनावट तक हर चीज ने राजस्थान की शानो-शौकत को विश्व पटल पर प्रस्तुत किया।
इस शादी में सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी रखी गई। सूत्रों के अनुसार, 300 से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात रहे। शादी स्थल के चारों ओर निगरानी रखने के लिए कई CCTV कैमरे और स्पेशल सर्विलांस यूनिट्स भी एक्टिव रहीं।
सबसे अधिक चर्चा में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर, जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहुंचे। सफेद जोधपुरी सूट में वे पूरे राजपूताना अंदाज में नजर आए। उनकी एंट्री ने सभी का ध्यान खींचा और सोशल मीडिया पर तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं।
