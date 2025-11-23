Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर में वेडिंग सीजन की धूम: 500 शादियां और 150 करोड़ की खरीदारी से बाजार गुलजार, कारोबारियों के चेहरे खिले

Wedding Season: उदयपुर में शादी सीजन जोर पकड़ चुका है। 20 से 25 दिन तक चलने वाले इस दौर में करीब 500 शादियां होंगी। पिछले एक महीने से लगातार खरीदारी जारी है। इस सीजन में होने वाली शादियों में 150 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 23, 2025

Udaipur Wedding season

Udaipur Wedding season (Patrika Photo)

Wedding Season: उदयपुर शहर में शादियों की धूम शुरू हो चुकी है। पूरे 20 से 25 दिन तक चलने वाले इस सीजन में करीब 500 शादियां होंगी। कहीं आयोजन शुरू हो चुके हैं तो कहीं तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं।

शादी के सीजन की खरीदारी गत एक महीने से जारी है। एक अनुमान में मुताबिक, शहर में इस सीजन में होने वाली शादियों में 150 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। यह राशि बाजार में शादियों को लेकर होने वाले छोटे-बड़े खर्च को जोड़कर होगी।

वाटिकाओं का खर्च दस लाख तक

वाटिका संचालक विक्रम मेनारिया ने बताया कि शादियों में शहर में वाटिका, रिसोर्ट, सामुदायिक भवन, होटल, नोहरा आदि की दो से तीन दिन के लिए बुकिंग होती है। कमरे, गार्डन और सजावट सहित 1 से 10 लाख प्रतिदिन तक का खर्च आता है।

औसत दो लाख हर शादी पर खर्च होता ही है। शादी वाले परिवार एक ही परिसर में सारी सुविधाओं की डिमांड करते हैं। इस लिहाज से शहर में ऐसे रिसॉर्ट काफी तादाद में तैयार हो रहे हैं, जहां एक ही परिसर में सारे आयोजन बड़े स्तर पर किए जा सके। वहीं, मेहमानों को ठहराने का बंदोबस्त भी आसानी से किया जा सके।

हर शादी में 12 लाख से अधिक का सोना-चांदी

श्री सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने बताया कि एक शादी में 12 लाख से अधिक के सोना-चांदी की खरीदारी होती है। गहनों की खरीदारी पहले से शुरू कर दी जाती है। शादियों को लेकर बाजार में 50 से 60 करोड़ के सोने-चांदी का व्यवसाय हुआ है।

10 लाख का भोजन

कैटरिंग व्यवसायी दीपक बोल्या ने बताया कि 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक सावे हैं। हर शादी में औसत खर्च एक शादी में 10 लाख रुपए आता है। ऐसे में इस सीजन में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च कैटरिंग पर ही हुआ है।

इवेंट कंपनियों को मिले 15 करोड़

इन दिनों कई इवेंट कंपनियां शादियां करवाने लगी हैं। इनमें डेकोरेशन, साउंड, सांस्कृतिक आयोजन सहित परंपराओं को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। एक शादी में इवेंट कंपनी का औसत खर्च 15 लाख आता है। 500 में से 100 शादियों में भी इवेंट कंपनी को हायर किया जाता है तो यह खर्च 15 करोड़ के करीब होता है।

10 हजार से एक लाख तक के लहंगे

कपड़ा व्यवसायी संजय चपलोत ने बताया कि शादियों के सीजन को लेकर गत एक महीने से अच्छी ग्राहकी चल रही है। वेडिंग शूट, लहंगे आदि की खूब खरीदारी की गई। दूल्हा-दुल्हन के कपड़े 10 हजार से एक लाख रुपए तक मिलते हैं। ऑर्डर पर सोने-चांदी के डंका के वेश बनवाए जाते हैं, जो काफी महंगे होते हैं।

ये भी पढ़ें

Udaipur Royal Wedding Photos: हाथी पर सवार हुआ दूल्हा, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही ने लगाए जमकर ठुमके
उदयपुर
Udaipur Royal Wedding Photos

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Nov 2025 02:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में वेडिंग सीजन की धूम: 500 शादियां और 150 करोड़ की खरीदारी से बाजार गुलजार, कारोबारियों के चेहरे खिले

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी के बीच दोनों परिवारों ने किया बड़ा एलान, पूरे भारत को होगा फायदा

Udaipur Royal Wedding Amid Netra Mantena-Vamsi Gadiraju
उदयपुर

Udaipur Royal Wedding Photos: हाथी पर सवार हुआ दूल्हा, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही ने लगाए जमकर ठुमके

Udaipur Royal Wedding Photos
उदयपुर

Udaipur Royal Wedding Video: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का मेवाड़ी अंदाज में ग्रैंड वेलकम, लक्ष्यराज सिंह ने की शाही मेहमान नवाजी

Udaipur Royal Wedding
उदयपुर

Success Story: सब जगह से हारकर शुरू किया था कंटेंट क्रिएशन, आज सोशल मीडिया से कर रहीं लाखों की कमाई, जानें कौन हैं मेवाड़ी बाई जिगीषा?

उदयपुर

Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में

Udaipur Royal Wedding
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.