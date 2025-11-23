उदयपुर में वेडिंग सीजन की धूम: 500 शादियां और 150 करोड़ की खरीदारी से बाजार गुलजार, कारोबारियों के चेहरे खिले

Udaipur Wedding season (Patrika Photo)
Wedding Season: उदयपुर शहर में शादियों की धूम शुरू हो चुकी है। पूरे 20 से 25 दिन तक चलने वाले इस सीजन में करीब 500 शादियां होंगी। कहीं आयोजन शुरू हो चुके हैं तो कहीं तैयारियां अंतिम चरण में चल रही हैं।
शादी के सीजन की खरीदारी गत एक महीने से जारी है। एक अनुमान में मुताबिक, शहर में इस सीजन में होने वाली शादियों में 150 करोड़ से अधिक का खर्च हुआ है। यह राशि बाजार में शादियों को लेकर होने वाले छोटे-बड़े खर्च को जोड़कर होगी।
वाटिका संचालक विक्रम मेनारिया ने बताया कि शादियों में शहर में वाटिका, रिसोर्ट, सामुदायिक भवन, होटल, नोहरा आदि की दो से तीन दिन के लिए बुकिंग होती है। कमरे, गार्डन और सजावट सहित 1 से 10 लाख प्रतिदिन तक का खर्च आता है।
औसत दो लाख हर शादी पर खर्च होता ही है। शादी वाले परिवार एक ही परिसर में सारी सुविधाओं की डिमांड करते हैं। इस लिहाज से शहर में ऐसे रिसॉर्ट काफी तादाद में तैयार हो रहे हैं, जहां एक ही परिसर में सारे आयोजन बड़े स्तर पर किए जा सके। वहीं, मेहमानों को ठहराने का बंदोबस्त भी आसानी से किया जा सके।
श्री सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष यशवंत आंचलिया ने बताया कि एक शादी में 12 लाख से अधिक के सोना-चांदी की खरीदारी होती है। गहनों की खरीदारी पहले से शुरू कर दी जाती है। शादियों को लेकर बाजार में 50 से 60 करोड़ के सोने-चांदी का व्यवसाय हुआ है।
कैटरिंग व्यवसायी दीपक बोल्या ने बताया कि 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक सावे हैं। हर शादी में औसत खर्च एक शादी में 10 लाख रुपए आता है। ऐसे में इस सीजन में 10 से 15 करोड़ रुपए का खर्च कैटरिंग पर ही हुआ है।
इन दिनों कई इवेंट कंपनियां शादियां करवाने लगी हैं। इनमें डेकोरेशन, साउंड, सांस्कृतिक आयोजन सहित परंपराओं को नए अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। एक शादी में इवेंट कंपनी का औसत खर्च 15 लाख आता है। 500 में से 100 शादियों में भी इवेंट कंपनी को हायर किया जाता है तो यह खर्च 15 करोड़ के करीब होता है।
कपड़ा व्यवसायी संजय चपलोत ने बताया कि शादियों के सीजन को लेकर गत एक महीने से अच्छी ग्राहकी चल रही है। वेडिंग शूट, लहंगे आदि की खूब खरीदारी की गई। दूल्हा-दुल्हन के कपड़े 10 हजार से एक लाख रुपए तक मिलते हैं। ऑर्डर पर सोने-चांदी के डंका के वेश बनवाए जाते हैं, जो काफी महंगे होते हैं।
