Udaipur Royal Wedding Photos: हाथी पर सवार हुआ दूल्हा, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही ने लगाए जमकर ठुमके

बड़ी पाल से निकली बारात में हाथी पर बैठा दूल्हा (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Royal Wedding: उदयपुर: अमेरिकी बिजनेसमैन रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू की शादी को लेकर झील किनारे जश्न का माहौल जारी है। शनिवार को आई हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलेब्रिटीज ने शानदार परफॉर्म किया। शादी का मुख्य समारोह रविवार को पिछोला के बीच जग मंदिर में होगा।
बता दें कि शनिवार शाम 4.45 बजे सिटी पैलेस के माणक चौक में हुई मेहंदी नाइट के लिए मेहमान होटल से निकले। शाम 5 से 10.30 बजे तक मेहंदी नाइट चली। बारात सिटी पैलेस की बड़ी पाल से रवाना होकर रामेश्वर घाट तक पहुंची। दूल्हे वामसी की बारात के लिए बाबू नामक हाथी जयपुर से मंगवाया गया।
इस दौरान सिंगर सुखबीर ने सबको नचाया। मेहंदी नाइट में माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही के साथ अन्य कलाकारों ने परफॉर्म किया। नोरा ने हॉलीवुड और बॉलीवुड गीतों पर मिक्स इवेंट में स्टेज के नीचे आकर भी परफॉर्म किया। मेहंदी नाइट को दिया मिर्जा ने हॉस्ट किया। रात 11.30 से 1 बजे तक ताज लेक पैलेस में आफ्टर पार्टी-1 और लीला पैलेस में आफ्टर पार्टी-2 का आयोजन किया।
-सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक शादी की रस्म सिटी पैलेस के माणक चौक में होगी
-शाम 7.50 बजे जनाना महल में रिसेप्शन, जिसके लिए होटल से नाव से निकलेंगे
-रात 8 से 8.30 बजे तक जनाना महल में रिसेप्शन का भव्य आयोजन होगा
-रात 8.30 से रात 3 बजे तक जनाना महल में सफायर आफ्टर पार्टी होगी
बॉलीवुड नाइट में शुक्रवार रात प्रस्तुति देने आए रणवीर सिंह, वरुण धवन, करण जौहर, जाह्नवी कपूर, शाहिद कपूर, कृति सेनन और सोफिया चौधरी शनिवार सुबह विशेष चार्टर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। ऐसे में एयरपोर्ट पर एक बार फिर भीड़ दिखी।
लीला पैलेस होटल में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह सामान्य गतिविधियां रहेगी। दोपहर 2 बजे बाद मेहमानों के लौटने का सिलसिला शुरू होगा। दोपहर 3.30 बजे तक सभी मेहमानों के एयरपोर्ट से रवानगी होने की संभावना है। ऐसे में सोमवार को फिर शहर से एयरपोर्ट तक कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे।
बारातियों व अन्य मेहमानों की रंगत साफे से खिल उठी। उदयपुर के शाही ताज के जीनेश और जयंत कोठारी ने मेहमानों के सिर पर साफे बांधे। रंगीन साफे आयोजन के अनुसार अलग-अलग थीम के अनुसार बांधे गए। विदेशी मेहमान साफों में सेल्फी क्लिक करते नजर आए।
