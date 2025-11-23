Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Udaipur Royal Wedding Photos: हाथी पर सवार हुआ दूल्हा, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही ने लगाए जमकर ठुमके

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर में रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शाही शादी का जश्न झील किनारे जारी है। सिटी पैलेस में माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही और विदेशी कलाकारों ने धमाकेदार प्रस्तुति दी।

3 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 23, 2025

Udaipur Royal Wedding Photos

बड़ी पाल से निकली बारात में हाथी पर बैठा दूल्हा (फोटो- पत्रिका)

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर: अमेरिकी बिजनेसमैन रामाराजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और अमेरिकी मूल के वामसी गडिराजू की शादी को लेकर झील किनारे जश्न का माहौल जारी है। शनिवार को आई हॉलीवुड और बॉलीवुड की सेलेब्रिटीज ने शानदार परफॉर्म किया। शादी का मुख्य समारोह रविवार को पिछोला के बीच जग मंदिर में होगा।

बता दें कि शनिवार शाम 4.45 बजे सिटी पैलेस के माणक चौक में हुई मेहंदी नाइट के लिए मेहमान होटल से निकले। शाम 5 से 10.30 बजे तक मेहंदी नाइट चली। बारात सिटी पैलेस की बड़ी पाल से रवाना होकर रामेश्वर घाट तक पहुंची। दूल्हे वामसी की बारात के लिए बाबू नामक हाथी जयपुर से मंगवाया गया।

इस दौरान सिंगर सुखबीर ने सबको नचाया। मेहंदी नाइट में माधुरी दीक्षित, नोरा फतेही के साथ अन्य कलाकारों ने परफॉर्म किया। नोरा ने हॉलीवुड और बॉलीवुड गीतों पर मिक्स इवेंट में स्टेज के नीचे आकर भी परफॉर्म किया। मेहंदी नाइट को दिया मिर्जा ने हॉस्ट किया। रात 11.30 से 1 बजे तक ताज लेक पैलेस में आफ्टर पार्टी-1 और लीला पैलेस में आफ्टर पार्टी-2 का आयोजन किया।

आज इस तरह से होंगे इवेंट

-सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक शादी की रस्म सिटी पैलेस के माणक चौक में होगी
-शाम 7.50 बजे जनाना महल में रिसेप्शन, जिसके लिए होटल से नाव से निकलेंगे
-रात 8 से 8.30 बजे तक जनाना महल में रिसेप्शन का भव्य आयोजन होगा
-रात 8.30 से रात 3 बजे तक जनाना महल में सफायर आफ्टर पार्टी होगी

ये फिल्मी सितारे लौट गए

बॉलीवुड नाइट में शुक्रवार रात प्रस्तुति देने आए रणवीर सिंह, वरुण धवन, करण जौहर, जाह्नवी कपूर, शाहिद कपूर, कृति सेनन और सोफिया चौधरी शनिवार सुबह विशेष चार्टर से मुंबई के लिए रवाना हो गए। ऐसे में एयरपोर्ट पर एक बार फिर भीड़ दिखी।

कल मेहमानों की रवानगी

लीला पैलेस होटल में रात्रि विश्राम के बाद सोमवार सुबह सामान्य गतिविधियां रहेगी। दोपहर 2 बजे बाद मेहमानों के लौटने का सिलसिला शुरू होगा। दोपहर 3.30 बजे तक सभी मेहमानों के एयरपोर्ट से रवानगी होने की संभावना है। ऐसे में सोमवार को फिर शहर से एयरपोर्ट तक कड़े सुरक्षा प्रबंध रहेंगे।

मेवाड़ी साफे बांधकर निकले

बारातियों व अन्य मेहमानों की रंगत साफे से खिल उठी। उदयपुर के शाही ताज के जीनेश और जयंत कोठारी ने मेहमानों के सिर पर साफे बांधे। रंगीन साफे आयोजन के अनुसार अलग-अलग थीम के अनुसार बांधे गए। विदेशी मेहमान साफों में सेल्फी क्लिक करते नजर आए।

Udaipur Royal Wedding: नेत्रा मंटेना-वामसी गडिराजू की शादी साल 2025 की सबसे महंगी वेडिंग, 28 किलो सोने की माला फिर चर्चा में
उदयपुर
Udaipur Royal Wedding

Published on:

23 Nov 2025 10:55 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Udaipur Royal Wedding Photos: हाथी पर सवार हुआ दूल्हा, माधुरी दीक्षित और नोरा फतेही ने लगाए जमकर ठुमके

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

Patrika Site Logo

