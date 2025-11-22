कौन हैं अरबपति राजू मंटेना? जिनकी बेटी की शादी में जूनियर ट्रंप और जस्टिन बीबर समेत कई बड़े हॉलीवुड स्टार पहुंचे उदयपुर

साल 2010 में उन्होंने Ingenus Pharmaceuticals की स्थापना की, जो कैंसर और इंजेक्शन वाली जेनेरिक दवाओं का निर्माण करती है। साल 2020 में Athenex कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने एक विशेष दवा लांच की और इसके चेयरमैन व CEO भी बने। इसके साथ ही उनकी कंपनी Integra Connect कैंसर डॉक्टर्स को डिजिटल डेटा, बिलिंग और ट्रीटमेंट सपोर्ट मुहैया कराती है। आज अमेरिका में कैंसर ट्रीटमेंट के डिजिटल हेल्थ सिस्टम में इस कंपनी की अहम भूमिका मानी जाती है।