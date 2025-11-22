कौन हैं अरबपति राजू मंटेना? जिनकी बेटी की शादी में जूनियर ट्रंप और जस्टिन बीबर समेत कई बड़े हॉलीवुड स्टार पहुंचे उदयपुर

राजू मंटेना, उनके बेटे और होने वाली बहू (फोटो- सोशल मीडिया)
Who is Raju Mantena: उदयपुर इन दिनों एक ऐसी शाही शादी का गवाह बन रहा है, जिसने पूरे देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। भारतीय मूल के अमेरिकी अरबपति रामाराजू मंटेना के बेटी की शादी उदयपुर में हो रही है।
बता दें कि इसमें शामिल मेहमानों की सूची किसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर प्रीमियर से कम नहीं लगती। जूनियर डोनाल्ड ट्रंप, जस्टिन बीबर, जेनिफर लोपेज समेत कई इंटरनेशनल सेलेब्रिटीज और बॉलीवुड सितारों की मौजूदगी ने इसे ग्लोबल हाई-प्रोफाइल वेडिंग बना दिया है।
राजू मंटेना का जन्म 1960 में भारत में हुआ था। साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (JNTU) से कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक किया। इसके बाद अमेरिका जाकर यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से क्लिनिकल फॉर्मेसी की पढ़ाई की। यहीं से उनके जीवन ने एक ऐसा मोड़ लिया, जिसने उन्हें अरबपतियों की सूची में पहुंचा दिया।
साल 2000 के आसपास अमेरिका में कैंसर की दवाएं बहुत महंगी हो गई थीं। गरीब क्या, मध्यम वर्गीय लोग भी इलाज नहीं करा पाते थे। इस चुनौती को राजू ने एक अवसर की तरह देखा। उन्होंने साल 2005 में OncoScripts नाम की स्पेशलिटी फार्मेसी कंपनी शुरू की, जो कैंसर रोगियों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराती थी। यह उनके जीवन की पहली बड़ी सफलता साबित हुई।
इसके बाद उन्होंने International Oncology Network और P4 Healthcare कंपनियां शुरू कीं, जिनका उद्देश्य था कैंसर का इलाज व्यवस्थित करना, डॉक्टरों को जरूरी दवाएं उपलब्ध कराना और बेहतर मैनेजमेंट के जरिए खर्च कम करना। कुछ ही सालों में ये कंपनियां इतनी सफल हो गईं कि 2010 में वैश्विक कंपनी Cardinal Health ने इन्हें खरीद लिया और यहीं से राजू मंटेना अरबपतियों की सूची में शामिल हो गए।
कई उद्यमी एक सफलता के बाद रुक जाते हैं, लेकिन राजू मंटेना ने इसके बाद भी लगातार कई सफलताएं अर्जित की। वे ICORE Healthcare के प्रेसिडेंट और CEO बने, जिसे आगे चलकर एक बड़ी कंपनी ने खरीद लिया।
साल 2010 में उन्होंने Ingenus Pharmaceuticals की स्थापना की, जो कैंसर और इंजेक्शन वाली जेनेरिक दवाओं का निर्माण करती है। साल 2020 में Athenex कंपनी के साथ मिलकर उन्होंने एक विशेष दवा लांच की और इसके चेयरमैन व CEO भी बने। इसके साथ ही उनकी कंपनी Integra Connect कैंसर डॉक्टर्स को डिजिटल डेटा, बिलिंग और ट्रीटमेंट सपोर्ट मुहैया कराती है। आज अमेरिका में कैंसर ट्रीटमेंट के डिजिटल हेल्थ सिस्टम में इस कंपनी की अहम भूमिका मानी जाती है।
राजू मंटेना न केवल बिजनेस में सफल रहे हैं, बल्कि रियल एस्टेट में भी उनकी गहरी पकड़ है। साल 2023 में उन्होंने फ्लोरिडा के मैनालापन में समुद्र किनारे स्थित 1.8 एकड़ का शानदार बंगला करीब 48.4 मिलियन डॉलर में खरीदा और 2025 में 50 मिलियन डॉलर में बेचकर बड़ी कमाई की।
हालांकि, वे स्वयं ज्यूपिटर (फ्लोरिडा) में रहते हैं और राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। यही कारण है कि वे अमेरिका की चर्चित भारतीय-अमेरिकी हस्तियों में गिने जाते हैं।
बता दें कि अमेरिकी उद्योगपति मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी के कार्यक्रमों का शुक्रवार को भव्य आगाज हुआ। दुल्हन नेत्रा मंटेना और दूल्हे वामसी गडिराजू के हल्दी की रस्म शुक्रवार को ताज लेक पैलेस में हुई तो संगीत और फिल्मी दुनिया के सितारों ने सिटी पैलेस के जनाना महल में शाम को खुशनुमा बनाया।
जेनिफर लोपेज उदयपुर पहुंच चुकी हैं। जस्टिन बीबर स्टेज पर धमाल मचाने वाले हैं। जूनियर डोनाल्ड ट्रंप समेत कई कारोबारी और हॉलीवुड स्टार मेहमानों में शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय सिंगर और बॉलीवुड कलाकार भी स्टेज पर परफॉर्म करने वाले हैं। मेहमानों के लिए लग्जरी क्रूज, मेवाड़ी संस्कृति के साथ स्वागत और रॉयल जुलूस जैसी भव्य तैयारियां की गई हैं।
अभिनेता शाहिद कपूर, अभिनेत्री माधुरी दीक्षित, जैकलीन फर्नांडीज, कृति सेनन और सिंगर सोफिया चौधरी समेत फिल्मी दुनिया की हस्तियां मेहंदी समारोह की शान बनीं। लेक पैलेस में हल्दी की रस्म के दौरान कृति सेनन ने डांस से रिझाया।
सिटी पैलेस के जनाना महल में महिला संगीत को निर्देशक करण जौहर और सोफी चौधरी ने होस्ट किया। बाद में 'कॉफी विद करण' की तरह मंच पर दूल्हा-दुल्हन को बैठाकर रोचक अंदाज में सवाल पूछे।
