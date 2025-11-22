Rajasthan : सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री की आज शादी, रणकपुर आएंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व कई मुख्यमंत्री

सादड़ी-रणकपुर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि उप राष्ट्रपति के शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर पाली में यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए कंटीजेंसी कारकेड हैलीपेड एवं कार्यक्रम स्थल के लिए एक-एक एंबुलेंस के निर्देश संबंधित को दिए हैं। रणकपुर रोड क्षेत्र में बनाए गए पांच हैलिपेड पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था रहेगी। बैरिकेडिंग करवाई गई है।