पाली

Rajasthan : सिक्किम के राज्यपाल की पौत्री की आज शादी, रणकपुर आएंगे उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व कई मुख्यमंत्री

Sikkim Governor Granddaughter Marriage : सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर की पौत्री कोमल की शादी आज बड़े धूमधाम से होगी। इस शादी समारोह में उपराष्ट्रपति, राज्यपाल व कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री रणकपुर आएंगे। ऐसे में पाली जिले में सुरक्षा बढ़ाई गई है।

पाली

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 22, 2025

Sikkim Governor Om Prakash Mathur granddaughter Komal getting married today Vice President Governor and several Chief Ministers will be visiting Ranakpur

सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर। फाइल फोटो पत्रिका

Sikkim Governor Granddaughter Marriage : पाली जिले के रणकपुर में शनिवार को देश और प्रदेश के नेताओं का जमावड़ा रहेगा। यहां उपराष्ट्रपति और कई राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री आएंगे। वे यहां सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर की पौत्री कोमल की शादी में शरीक होंगे। ऐसे में पाली जिले में सुरक्षा बढ़ाई है।

इस शादी समारोह में उप राष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब-हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, आसाम, मिजोरम सहित दस से अधिक प्रदेशों के राज्यपाल शिरकत करेंगे। सिक्किम के मुख्यमंत्री और कैबिनेट आएंगी।

कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत शुक्रवार को रणकपुर जैन मंदिर पहुंचे और दर्शन किए। इधर, उप राष्ट्रपति राधाकृष्णन शनिवार सुबह 9.40 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 9.40 बजे जोधपुर एयरपोर्ट से हैलीकॉप्टर से प्रस्थान कर सवेरे 10.20 बजे सादड़ी हैलीपेड पहुंचेगे।

पांच हैलिपेड बनाए, कड़ी सुरक्षा

सादड़ी-रणकपुर क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिला कलक्टर एलएन मंत्री ने बताया कि उप राष्ट्रपति के शनिवार को जोधपुर एयरपोर्ट से ट्रांजिट कर पाली में यात्रा के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए कंटीजेंसी कारकेड हैलीपेड एवं कार्यक्रम स्थल के लिए एक-एक एंबुलेंस के निर्देश संबंधित को दिए हैं। रणकपुर रोड क्षेत्र में बनाए गए पांच हैलिपेड पर फायर बिग्रेड की व्यवस्था रहेगी। बैरिकेडिंग करवाई गई है।

ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

जिला मजिस्ट्रेट ने सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए सादड़ी, देसूरी के लाल बाग रणकपुर रोड क्षेत्र के 10 किलोमीटर की परिधीय क्षेत्र में ड्रोन के संचालन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया है, जो 23 नवबर तक प्रभावी रहेगा।

