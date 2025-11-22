Patrika LogoSwitch to English

कुचामन शहर

Smriti Mandhana wedding: महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का राजस्थान से 200 साल पुराना रिश्ता, जानें किसे दिया शादी का पहला कार्ड ?

Smriti Mandhana wedding: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना 23 नवंबर को विवाह के बंधन में बंधेंगी। उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के डीडवाना जिले में स्थित अपनी कुल देवी सुरल्या माता को शादी की चिट्ठी भेजी।

कुचामन शहर

image

Kamal Mishra

Nov 22, 2025

cricketer Smriti Mandhana

महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना (फोटो-पत्रिका)

डीडवाना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना रविवार को संगीतकार पलाश मुछाल के साथ विवाह के बंधन में बंधेंगी। स्मृति ने अपने शादी का पहला कार्ड डीडवाना में स्थित सुरल्या माता मंदिर को भेजा है।

दरअसल, स्मृति के पूर्वज करीब 200 साल पहले डीडवाना से निकलकर महाराष्ट्र के सांगली चले गए थे। तभी से उनका परिवार महाराष्ट्र में ही निवास कर रहा है। बताया जाता है कि स्मृति के पूर्वजों का का पैतृक घर शहर के कोट मोहल्ले में था। कुलदेवी की मूर्ति पहले कोट मोहल्ले में शुकदेव प्रसाद व्यास के घर पर थी, जो अब सुपका रोड स्थित मानधाना बगीची में बने सुरल्या माता के भव्य मंदिर में स्थापित है।

स्मृति की मां ने क्या कहा?

मंदिर के पुजारी गोविन्द व्यास एवं अमित व्यास ने बताया कि स्मृति लगभग 5 वर्ष पहले अपनी माता के साथ कुलदेवी के दर्शन करने आई थीं और माताजी से आशीर्वाद लिया था। दूरभाष पर स्मृति की मां ने बताया कि पुत्री की मनोकामना पूर्ण होने के साथ ही मां की कृपा स्मृति के लिए वरदान साबित हुई है।

संगीतकार पलाश भी मूलरूप से डीडवाना के निवासी

महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत के बाद स्मृति मंधाना की खूब चर्चा हो रही है। विशेष बात यह है कि स्मृति का विवाह जिस परिवार में हो रहा है, वह भी मूलत: डीडवाना का ही है। पलाश मुछाल का परिवार इंदौर में रहता हैं, लेकिन उनका पैतृक निवास पहले डीडवाना जिले में स्थित सोमानियों की गली में था। उनका परिवार श्याम महाराज मंदिर का भक्त है और पूर्वजों ने लगभग 150 साल पहले इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

ये भी पढ़ें

IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट
जयपुर
Cm Bhajanlal

22 Nov 2025 06:05 am

Hindi News / Rajasthan / Kuchaman City / Smriti Mandhana wedding: महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का राजस्थान से 200 साल पुराना रिश्ता, जानें किसे दिया शादी का पहला कार्ड ?

