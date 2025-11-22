Smriti Mandhana wedding: महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना का राजस्थान से 200 साल पुराना रिश्ता, जानें किसे दिया शादी का पहला कार्ड ?

महिला क्रिकेट विश्व कप में भारत की जीत के बाद स्मृति मंधाना की खूब चर्चा हो रही है। विशेष बात यह है कि स्मृति का विवाह जिस परिवार में हो रहा है, वह भी मूलत: डीडवाना का ही है। पलाश मुछाल का परिवार इंदौर में रहता हैं, लेकिन उनका पैतृक निवास पहले डीडवाना जिले में स्थित सोमानियों की गली में था। उनका परिवार श्याम महाराज मंदिर का भक्त है और पूर्वजों ने लगभग 150 साल पहले इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।