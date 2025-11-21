Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

IAS Transfer List: राजस्थान सरकार ने शुक्रवार रात बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 IAS अधिकारियों के तबादले एवं पदस्थापन के आदेश जारी कर दिए। कार्मिक विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कई वरिष्ठ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Kamal Mishra

Nov 21, 2025

Cm Bhajanlal

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)

जयुपर। राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद शीर्ष नौकरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 48 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए। अखिल अरोड़ा को एसीएस, सीएमओ नियुक्त किया गया है। अरोड़ा अब सीएमओ के साथ पीएचईडी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी ओर, शिखर अग्रवाल को सीएमओ से हटाकर एसीएस, उद्योग विभाग में भेजा गया है।

प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद एपीओ की गई अर्चना सिंह को अब कार्मिक विभाग में नियुक्ति दी गई है। एसीएस प्रवीण गुप्ता को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए पर्यटन विभाग की कमान सौंपी गई है, जबकि वे पीडब्ल्यूडी का कार्यभार पहले से संभाल रहे हैं। नवीन जैन को वित्त विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में सचिव बनाया गया है। हाल ही में आरएएस से आइएएस प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भरतपुर व कोटा के संभागीय आयुक्त बदले गए हैं।

पहले पंत गए और अब शिखर

राज्य की ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पदों पर बैठे नौकरशाहों के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद और खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं। इसी क्रम में कुछ समय पहले मुख्य सचिव रहे सुधांश पंत को दिल्ली बुला लिया गया और अब मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को भी सीएमओ से हटा दिया गया। माना जा रहा है कि पंत और शिखर के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी।

यहां देखें IAS ट्रांसफर की पूरी लिस्ट-

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

21 Nov 2025 10:31 pm

Published on:

21 Nov 2025 10:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Ghoomar Festival: दिया श्रीमाली के घूमर डांस की फैन हुईं डिप्टी सीएम, वीडियो शेयर कर लिखा भावुक पोस्ट

Diya Shrimali
जयपुर

करोड़ों पक्षियों का सहारा बने ‘पांच महान वन’, जो अब गायब हो रहे हैं

खास खबर

IFoS Transfer List: राजस्थान वन विभाग में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 33 भारतीय वन सेवा के अधिकारियों का तबादला

IFoS Tranfer
जयपुर

टैरो राशिफल 22 नवंबर 2025 : मार्गशीर्ष की द्वितीया पर सुकर्मा योग, धनु राशि में चंद्रमा, किस राशि को मिलेगा सबसे बड़ा लाभ?

Tarot Card Reading 22 November 2025
राशिफल

जयपुर पार्किंग विवाद: 1 बाइक ने मचा दिया बवाल, दो DSP पर FIR दर्ज, CCTV फुटेज से जांच शुरू

Jaipur parking dispute
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.