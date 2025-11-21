IAS Transfer List: राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अफसरों के हुए तबादले, देखें लिस्ट

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा (फोटो-पत्रिका)
जयुपर। राजस्थान में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति के बाद शीर्ष नौकरशाही में बड़े पैमाने पर फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार रात 48 भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) अधिकारियों के तबादलों के आदेश जारी किए। अखिल अरोड़ा को एसीएस, सीएमओ नियुक्त किया गया है। अरोड़ा अब सीएमओ के साथ पीएचईडी की भी जिम्मेदारी संभालेंगे। दूसरी ओर, शिखर अग्रवाल को सीएमओ से हटाकर एसीएस, उद्योग विभाग में भेजा गया है।
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद एपीओ की गई अर्चना सिंह को अब कार्मिक विभाग में नियुक्ति दी गई है। एसीएस प्रवीण गुप्ता को भी अतिरिक्त जिम्मेदारी देते हुए पर्यटन विभाग की कमान सौंपी गई है, जबकि वे पीडब्ल्यूडी का कार्यभार पहले से संभाल रहे हैं। नवीन जैन को वित्त विभाग से हटाकर सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) में सचिव बनाया गया है। हाल ही में आरएएस से आइएएस प्रमोट हुए अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। भरतपुर व कोटा के संभागीय आयुक्त बदले गए हैं।
राज्य की ब्यूरोक्रेसी में शीर्ष पदों पर बैठे नौकरशाहों के बीच लंबे समय से आपसी मतभेद और खींचतान की खबरें सामने आ रही थीं। इसी क्रम में कुछ समय पहले मुख्य सचिव रहे सुधांश पंत को दिल्ली बुला लिया गया और अब मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल को भी सीएमओ से हटा दिया गया। माना जा रहा है कि पंत और शिखर के बीच लंबे समय से तनाव और विवाद की स्थिति बनी हुई थी, जिसकी जानकारी दिल्ली तक पहुंच चुकी थी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग