मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास 2 दिन बाद ही विद्युत भवन पहुंचे, बोले- एनटीपीसी की तरह काम करो, नतीजे खुद दिखेंगे

इस बीच सीएस वी. श्रीनिवास बोले, प्रजेंटेशन में कुछ सुधार हुआ है। लेकिन अभी और काम करने की गुंजाइश है, जिस तरह एनटीपीसी (नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन) काम करती है, उसी तरह आप भी करो तो परिणाम बेहतर आएंगे। इस पर सीएमडी ने कहा कि एनटीपीसी की वित्तीय स्थिति अच्छी है। यहां राज्य सरकार से मिलने वाली इक्विटी भी समय पर नहीं मिल पा रही है।