Udaipur Royal Wedding Video: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का मेवाड़ी अंदाज में ग्रैंड वेलकम, लक्ष्यराज सिंह ने की शाही मेहमान नवाजी

लक्ष्यराज सिंह, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का स्वागत करते हुए (फोटो- पत्रिका)
Udaipur Royal Wedding: उदयपुर शहर इन दिनों शाही विवाह समारोह की चमक से सराबोर है और उसी माहौल में शनिवार को सिटी पैलेस में एक खास मुलाकात हुई। विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनके मित्र अमेरिकी कारोबारी राज मंटेना ने मेवाड़ राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात औपचारिक से अधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संवाद का अवसर बन गई।
सिटी पैलेस पहुंचते ही मेहमानों का स्वागत मेवाड़ी पारंपरिक रीति से किया गया। डॉ. लक्ष्यराज सिंह ने दोनों अतिथियों का तिलक, पुष्पहार और पारंपरिक आतिथ्य से अभिनंदन कर राजसी मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा का परिचय कराया। शाही स्वागत से प्रभावित डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने कहा कि मेवाड़ की मेजबानी किसी सांस्कृतिक धरोहर की तरह महसूस होती है।
इस दौरान मेवाड़ के इतिहास, शौर्य परंपरा और राजवंशों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा हुई। ट्रंप जूनियर ने विशेष रूप से महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा और महाराणा प्रताप का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके साहस, दूरदृष्टि और धर्मपालन की गाथाएं दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी समृद्ध वीर परंपरा आज के समय में वैश्विक स्तर पर अध्ययन और सम्मान की पात्र है।
डॉ. लक्ष्यराज सिंह ने दोनों मेहमानों को मेवाड़ की विरासत से जुड़े स्मृति चिह्न भेंट किए। ट्रंप जूनियर ने इस उपहार को अपने लिए यादगार बताया और कहा कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं, बल्कि संस्कृति और विचारों का आदान-प्रदान रही।
वहीं, दूसरी ओर उदयपुर शहर विवाह समारोह की तैयारियों में डूबा हुआ है। सजावट, संगीत और आतिथ्य ने लेकसिटी को एक उत्सवी रूप दे दिया है। इसी उल्लासपूर्ण माहौल के बीच हुई यह भेंट न सिर्फ विवाह समारोह का आकर्षण बढ़ाती दिखी। बल्कि मेवाड़ की सांस्कृतिक पहचान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और मजबूत करती नजर आई।
बड़ी खबरेंView All
उदयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग