Udaipur Royal Wedding Video: डोनाल्ड ट्रंप जूनियर का मेवाड़ी अंदाज में ग्रैंड वेलकम, लक्ष्यराज सिंह ने की शाही मेहमान नवाजी

Udaipur Royal Wedding: उदयपुर शहर इन दिनों शाही विवाह समारोह की चमक से सराबोर है और उसी माहौल में शनिवार को सिटी पैलेस में एक खास मुलाकात हुई। विवाह कार्यक्रम में शामिल होने आए डोनाल्ड ट्रंप जूनियर और उनके मित्र अमेरिकी कारोबारी राज मंटेना ने मेवाड़ राजपरिवार के सदस्य डॉ. लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से शिष्टाचार भेंट की। यह मुलाकात औपचारिक से अधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संवाद का अवसर बन गई।