Royal Wedding : नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी में जेनिफर लोपेज ने मचाया धमाल, देखें फोटो

Royal Wedding : अमरीकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और दूल्हे वामसी गडिराजू रविवार दोपहर पिछोला झील के बीच बने जंग मंदिर में हमसफर बने।
Royal Wedding : अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना के साथ मशहूर गायिका जेनिफर लोपेज। शादी की रस्म के दौरान जेनिफर लोपेज ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई कटवर्क साड़ी पहनीं।
Royal Wedding : शाही माहौल और सर्द रात में नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी का जश्न रविवार देर रात तक चला। सिटी पैलेस के जनाना महल में जे-लो (जेनिफर लोपेज) ने धमाल मचाया तो ब्लैक कॉफी और अन्य डीजे ग्रुप्स छा गए।
Royal Wedding : जेनिफर की एनर्जी और सिग्नेचर परफॉर्मेंस ने शाम को यादगार बना दिया।
Royal Wedding : जेनिफर ने हिट ट्रैक्स पर डांस शुरू किया तो माहौल तालियों से गूंज उठा। मेहमानों ने जेनिफर के साथ जमकर डांस किया।
Royal Wedding : जेनिफर लोपेज के साथ अन्य अहम लोग। दूल्हा-दुल्हन की डांस प्रस्तुति भी खास रही।
