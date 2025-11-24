Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

Royal Wedding : नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी में जेनिफर लोपेज ने मचाया धमाल, देखें फोटो

Royal Wedding : अमरीकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और दूल्हे वामसी गडिराजू रविवार दोपहर पिछोला झील के बीच बने जंग मंदिर में हमसफर बने। फिर शाम को धूमधाम से मना जश्न। जहां मशहूर गायिका जेनिफर लोपेज ने धमाल मचाया। देखिए तस्वीरें।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 24, 2025

Royal Wedding : Netra Mantena and Vamsi Gadiraju

Royal Wedding : अमरीकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना की बेटी नेत्रा मंटेना और दूल्हे वामसी गडिराजू रविवार दोपहर पिछोला झील के बीच बने जंग मंदिर में हमसफर बने।

Royal Wedding : Netra Mantena and Vamsi Gadiraju

Royal Wedding : अमेरिकी बिजनेसमैन रामा राजू मंटेना के साथ मशहूर गायिका जेनिफर लोपेज। शादी की रस्म के दौरान जेनिफर लोपेज ने मशहूर डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुई कटवर्क साड़ी पहनीं।

Royal Wedding : Netra Mantena and Vamsi Gadiraju

Royal Wedding : शाही माहौल और सर्द रात में नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी का जश्न रविवार देर रात तक चला। सिटी पैलेस के जनाना महल में जे-लो (जेनिफर लोपेज) ने धमाल मचाया तो ब्लैक कॉफी और अन्य डीजे ग्रुप्स छा गए।

Royal Wedding : Netra Mantena and Vamsi Gadiraju

Royal Wedding : जेनिफर की एनर्जी और सिग्नेचर परफॉर्मेंस ने शाम को यादगार बना दिया।

Royal Wedding : Netra Mantena and Vamsi Gadiraju

Royal Wedding : जेनिफर ने हिट ट्रैक्स पर डांस शुरू किया तो माहौल तालियों से गूंज उठा। मेहमानों ने जेनिफर के साथ जमकर डांस किया।

Royal Wedding : Netra Mantena and Vamsi Gadiraju

Royal Wedding : जेनिफर लोपेज के साथ अन्य अहम लोग। दूल्हा-दुल्हन की डांस प्रस्तुति भी खास रही।

Published on:

24 Nov 2025 04:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / Photos / Royal Wedding : नेत्रा मंटेना और वामसी गडिराजू की शादी में जेनिफर लोपेज ने मचाया धमाल, देखें फोटो

