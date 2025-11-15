Rajasthan: रोडवेज बस यात्रियों के लिए खुशखबरी… सर्दियों में अब नहीं ठिठुरेंगे यात्री, बड़े स्तर पर शुरू हुआ अभियान

अभियान के दौरान परिचालकों और मैकेनिकों की संयुक्त टीम ने कई दिनों तक बसों की नियमित सर्विसिंग, ऑयल चेंज, ग्रीसिंग, ब्रेक सिस्टम की जांच और जरूरी पार्ट रिप्लेसमेंट किए। जिन बसों में खिड़कियों से हवा आने की शिकायत आम थी, उनकी सीलिंग, फिटिंग और लॉकिंग सिस्टम को दुरुस्त किया गया। डिपो का उद्देश्य है कि सर्दियों में बसों के भीतर गर्माहट बनी रहे और यात्री ठिठुरन से बच सकें।