राजस्थान के इस शहर में दर्जनों दुकानों पर चला बुलडोजर, अवैध कॉलोनी भी पूर्णतः ध्वस्त

Photo- Patrika
बाड़मेर। सड़क सुरक्षा, सुगम यातायात और नियोजित शहरी विकास के लिए नगर विकास न्यास (यूआईटी) द्वारा चलाया जा रहा ‘अतिक्रमण मुक्त बाड़मेर अभियान’ दूसरे दिन भी कड़े एक्शन के साथ जारी रहा। 3 नवंबर 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद न्यास प्रशासन ने शहर के प्रमुख मार्गों, बाईपास और ग्रीनबेल्ट क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान को और तेज कर दिया है।
यूआईटी सचिव श्रवण सिंह राजावत ने बताया कि सर्किट हाउस, नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा, जैसलमेर रोड तक 200 फीट मार्गाधिकार व 100 फीट ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में अस्थायी और स्थायी निर्माणों पर व्यापक कार्रवाई की गई। पुलिस बल की मौजूदगी में कई दर्जन ढांचे हटाए गए, अवैध कारोबारियों को चेतावनी दी गई तथा बिना गैर-कृषि भूमि उपयोग (90-क) संपरिवर्तन के किए गए निर्माणों को ध्वस्त किया गया।
सबसे महत्वपूर्ण कार्रवाई राजस्व ग्राम जालिपा में हुई, जहां कृषि भूमि पर काटी गई 78 अवैध दुकानों को पूरी तरह ढहा दिया गया। ये सभी दुकानें खसरा नंबर 726/210, 727/210 और 465/166 पर खातेदार पवनकुमार पुत्र रामचन्द्र खत्री, निवासी जूना केराडू मार्ग, बाड़मेर की भूमि पर अवैध रूप से निर्मित की गई थीं।
इसके साथ ही मारवाड़ होटल के समीप खसरा संख्या 2572/716 पर विकसित सूर्या वाटिका कॉलोनी (खातेदार अचलाराम पुत्र खेमाराम) को भी पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया। न्यास प्रशासन ने स्पष्ट कहा है कि अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले खरीदार स्वयं जिम्मेदार होंगे, न्यास किसी प्रकार की जवाबदेही स्वीकार नहीं करेगा।
कार्रवाई के दौरान एनएच-68 पर स्थित सियाग उद्योग, महादेव मेडिकल, सूर्या वाटिका कॉलोनी, मारवाड़ होटल, बाबा गरीबनाथ हार्डवेयर, नागाणाराय फिटनेस सेंटर, जनता कैफे, यदुरा होटल, ए-वन गैस, आरके स्टील्स, कृष्णा कार डेकोर, केजीएन इलेक्ट्रिकल्स, जय हिंद टाइल्स एंड सेनेट्री, खिलजी शटर सप्लायर्स, शिव हॉस्पिटल सहित 50 से अधिक प्रतिष्ठानों पर एक्शन लिया गया। कई स्थानों पर विरोध की कोशिश भी हुई, लेकिन पुलिस-प्रशासन की संयुक्त टीम ने सख्त निगरानी में कार्रवाई पूरी की।
यूआईटी सचिव ने बताया कि अब तक 51 अस्थायी अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। बाड़मेर-जैसलमेर रोड पर चिन्हित स्थायी निर्माणों को 7 दिनों बाद शुरू होने वाले विशेष अभियान में हटाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्किट हाउस से नवले की चक्की–मेडिकल कॉलेज–जालीपा के मध्य सभी गैर-कृषि प्रयोजन हेतु उपयोग हो रही भूमि के खातेदार अगले 7 दिनों में 90-क संपरिवर्तन का आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत करें, अन्यथा ध्वस्तीकरण व दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
अभियान का तीसरा चरण 17 नवंबर से प्रारम्भ होगा। इसमें बीएनसी चौराहा से राजकीय आइटीआइ कॉलेज, उत्तरलाई-जोधपुर रोड तक मार्गाधिकार क्षेत्र में किए गए सभी अतिक्रमण और अवैध निर्माण हटाए जाएंगे। यूआइटी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि शहर में मास्टर प्लान के विपरीत किसी भी निर्माण को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा।
अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों को पता होना चाहिए कि कौनसे दस्तावेज सही है और कौनसे फर्जी है। जब इस 5 बीघा जमीन का औद्योगिक पट्टा है। व्यावसायिक के लिए यूआइटी में फाइल लगी हुई है। उसकी मेरे पास रसीद है। फिर भी तोड़ दिया। इसके अलावा भी लोगों ने विरोध दर्ज करवाया।
बड़ी खबरेंView All
बाड़मेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग