MP से राजस्थान आने-जाने वाले लोगों के लिए आई खुशखबरी, 10 करोड़ की लागत से बनेगी सड़क, कोटा से बूंदी की दूरी भी हो जाएगी कम

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोटा के अध्यक्ष सत्यनारायण व्यास और सचिव गीता चौधरी ने बताया कि आमजन की लोक सेवाओं से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए योजना शुरू की गई है। योजना में प्राधिकरण के माध्यम से कार्यरत पीएलवी, पैनल एडवोकेट, डिफेंस एडवोकेट स्थायी लोक अदालत के माध्यम से समस्याओं का निदान करवाएंगे। डिफेंस एडवोकेट नरेंद्र डाबी ने बताया कि अपने क्षेत्र में किसी भी प्रकार की जन समस्याओं को कोई भी नागरिक प्रार्थना पत्र के साथ अपना पहचान पत्र संलग्न कर सीधे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के व्हाट्सएप नंबर 9119365734 पर मैसेज भेज सकेगा।