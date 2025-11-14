बाड़मेर में गरजा बुलडोजर: कई दुकानें और मकान ढहाए, 2 कॉलोनियां अवैध, 7 दिन बाद फिर गरजेगा Bulldozer

राजावत ने बताया कि बाड़मेर-जैसलमेर रोड पर मार्गाधिकार क्षेत्र में किए गए स्थायी निर्माणों को 7 दिनों के पश्चात पुन: हटाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्किट हाउस से नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा के मध्य स्थित गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ भूमि के खातेदार अगले सात दिन में अपने निर्माण संबंधी आवेदन नगर विकास न्यास में प्रस्तुत करें, अन्यथा चिह्नित अवैध निर्माणों को नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।