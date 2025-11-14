Patrika LogoSwitch to English

बाड़मेर

बाड़मेर में गरजा बुलडोजर: कई दुकानें और मकान ढहाए, 2 कॉलोनियां अवैध, 7 दिन बाद फिर गरजेगा Bulldozer

बाड़मेर में यूआईटी ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने और यातायात सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। जालीपा-जैसलमेर रोड सहित कई क्षेत्रों में अस्थायी व स्थायी अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। अवैध कॉलोनियों की जिम्मेदारी खरीदारों पर बताई गई।

2 min read
Google source verification

बाड़मेर

image

Arvind Rao

Nov 14, 2025

Barmer News

बाड़मेर में गरजा बुलडोजर (फोटो- पत्रिका)

बाड़मेर: सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और नगर में यातायात को सुगम एवं सुव्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से नगर विकास न्यास बाड़मेर ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में तीन नवंबर को आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में की गई।

यूआईटी सचिव श्रवण सिंह राजावत ने बताया कि अभियान के तहत सर्किट हाउस से नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा-जैसलमेर रोड (मार्गाधिकार 200 फीट एवं ग्रीनबेल्ट क्षेत्र 100 फीट) में किए गए अस्थायी अतिक्रमणों को हटाया। नगर विकास न्यास की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में कई दुकानों, ढांचों और अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया।

जालीपा रोड पर विभिन्न दुकानों, होटलों और प्रतिष्ठानों के अतिक्रमण ध्वस्त किए गए। विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अतिक्रमण हटाने के बाद सड़क खुली-खुली नजर आई। वहीं, यूआईटी ने दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की चेतावनी देते हुए कार्रवाई की बात कही।

कॉलोनियां अवैध, खरीदारों की जिम्मेदारी

राजस्व ग्राम जालीपा के खसरा संख्या 749/314 (0.0403 है) और 750/314 (0.1220 है) तथा खसरा संख्या 748/314 (1.0518 है) की भूमि पर काटी गई कॉलोनियों को यूआईटी ने पूर्णत: अवैध पाया। राजावत ने बताया कि इन कॉलोनियों में जिन व्यक्तियों ने भूखंड खरीदे हैं, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं खरीदारों की होगी। नगर विकास न्यास किसी प्रकार का दायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

सात दिन बाद पुन: चलेगा अभियान

राजावत ने बताया कि बाड़मेर-जैसलमेर रोड पर मार्गाधिकार क्षेत्र में किए गए स्थायी निर्माणों को 7 दिनों के पश्चात पुन: हटाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सर्किट हाउस से नवले की चक्की, मेडिकल कॉलेज, जालीपा के मध्य स्थित गैर-कृषिक प्रयोजनार्थ भूमि के खातेदार अगले सात दिन में अपने निर्माण संबंधी आवेदन नगर विकास न्यास में प्रस्तुत करें, अन्यथा चिह्नित अवैध निर्माणों को नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाकर प्रशासन का सहयोग करें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

आज यहां हटेंगे

इस अभियान के क्रम में शुक्रवार को नगर विकास न्यास की ओर से मारवाड़ होटल से सर्किट हाउस तक एवं सांसियों का तला रिंग रोड, सांचल फोर्ट, शिवकर रोड, सिणधरी रोड, बाड़मेर-जोधपुर रोड एवं मेडिकल कॉलेज रिंग रोड जालीपा तक निर्धारित मार्गाधिकार में किए गए स्थायी एवं अस्थायी अतिक्रमणों को हटाने की अगली चरण की कार्रवाई की जाएगी। अभियान के दौरान लोगों ने विरोध भी किया। इस दौरान दो व्यक्तियों के अतिक्रमण हटाने के कार्य में गतिरोध करने पर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया।

