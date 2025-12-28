हौसले बुलंद: मालीखेड़ा व दरीबा में खुलेआम सीना चीर रही जेसीबी, पुलिस व खनिज विभाग मौन

पड़ताल में अवैध खनन की भयावह तस्वीर सामने आई है। सालमपुरा-दरीबा मार्ग पर यहां बिलानाम जमीन पर तीन ट्रैक्टरों में अवैध चुनाई पत्थर भरा जा रहा था। टीम को देखते ही चालक ट्रैक्टर छोड़कर रफूचक्कर हो गए। वहीं मालीखेड़ा में एक दर्जन ट्रैक्टर और कई जेसीबी मशीन पहाड़ का सीना छलनी करते नजर आए। दरीबा क्षेत्र में अवैध खनन की दो बड़ी 'पिट' (खदानें) मिलीं, जो पानी से भरी थीं, जो दर्शाती हैं कि यहां लंबे समय से गहरा खनन किया जा रहा है। यहां रात को अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री से विस्फोट तक किए जाते हैं। धमाकों की आवाज पुर व भीलवाड़ा तक आती है।