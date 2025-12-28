भीलवाड़ा: मालीखेड़ा और दरीबा में बेखौफ अवैध खनन

भीलवाड़ा शहर में पुर के पास मालीखेड़ा और दरीबा-सालमपुरा में खनिज माफिया के हौसले बुलंद हैं। यहां मालीखेड़ा में खातेदारी व सालमपुरा में बिलानाम सरकारी जमीन पर सरेआम चुनाई पत्थर का अवैध खनन धड़ल्ले से जारी है। मौके पर दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉली अवैध खनन में जुटे हैं। इससे सरकार को रॉयल्टी का भी नुकसान हो रहा है। माफियाओं की यह दबंगई प्रशासन के ढीले नियंत्रण और मिलीभगत की ओर इशारा करती है। बिना किसी डर के चल रहा यह अवैध कारोबार पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। साथ ही यह अवैध खनन बिना किसी मिली भगत के संभव नहीं है। इस मामले में लोगों का कहना है कि खनिज विभाग व पुलिस को कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। इसके चलते ही इनके हौंसले बुलंद हो रहे है।