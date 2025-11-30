Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

राजस्थान में इंटरस्टेट गैंग का खुलासा: भेस बदलकर 10 दिन तक घात लगाए रही पुलिस, ताला लगे घरों को बनाते थे निशाना, 2 गिरफ्तार

सवीना थाना पुलिस ने चोरी की कई वारदातों में शामिल इंटरस्टेट गैंग का भंडाफोड़ करते हुए दो आरोपियों फैजान और राहुल वाल्मीकि को गिरफ्तार किया। पूछताछ में दो और साथी अमित बिहारी और लल्ला गुप्ता का नाम सामने आया। पुलिस ने भेस बदलकर 10 दिन दिल्ली में रहकर फुटेज जुटाए।

उदयपुर

image

Arvind Rao

Nov 30, 2025

Udaipur Savina Police

दो आरोपी गिरफ्तार (फोटो- पत्रिका)

उदयपुर: सवीना थाना पुलिस ने नकबजनी के मामलों में इंटरस्टेट गैंग उजागर करते हुए दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। जिन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया। दो और आरोपियों को नामजद किया गया है। वहीं, उनके साथ और भी आरोपियों के शामिल होने का अंदेशा है, जिसकी जांच की जा रही है।

थानाधिकारी अजय सिंह राव ने बताया कि चार नवंबर को गोविंद नगर सेक्टर-13 निवासी दीपक पुत्र रमेश चंद्र जैन के घर में चोरी हुई थी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो वाहनों की पहचान हुई। इसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ी तो उदयपुर, सलूंबर, बांसवाड़ा, रतलाम, गुना ग्वालियर होते हुए दिल्ली तक आरोपियों के जाने का पता चला। पुलिस ने भेस बदलकर दस दिन दिल्ली में गुजारे। जहां कई जगहों से फुटेज जुटाए तो आरोपियों का पता चल गया।

ये गिरफ्तार और नामजद

पुलिस ने आरोपी उतवेलपुर चंदौसी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश हाल कोटला पूर्वी दिल्ली निवासी फैजान और झुग्गी मिनी मार्केट दिल्ली हाल फेस-1 नई दिल्ली निवासी राहुल वाल्मीकि को गिरफ्तार किया।

पूछताछ में दो और आरोपियों का पता चला। बिहार हाल फेस-3 दिल्ली निवासी अमित गुप्ता उर्फ अमित बिहारी और सिरमपुर दिल्ली निवासी लल्ला गुप्ता के साथ वारदात करना स्वीकार किया।

जांच में सामने आया कि आरोपी कार से दिल्ली से रवाना होकर अलग-अलग शहरों में पहुंचते। कार की नंबर प्लेट बदलकर दिन में घूमते, जिस किसी मकान पर ताला लगा मिलता, उसे चिह्नित कर रात को चोरी करने पहुंच जाते। वारदात के बाद फिर से नंबर प्लेट बदल देते। वारदात करते ही दिल्ली चले जाते। दिल्ली में अपने क्षेत्र में ऐसी पहचान की, जैसे कोई बड़ा व्यापार कर रहे हों।

ये वारदात आई सामने

-गोविंद नगर सेक्टर-13 के सूने मकान में पिछले दिनों ही चोरी।
-गोविंद नगर सेक्टर-13 में छह महीने पहले सूने मकान में चोरी।
-कौशल्या अपार्टमेंट, चित्रकूटनगर जयपुर के दो मकानों में चोरी।
-मानसरोवर थाना नारायण विहार जयपुर के सूने मकान में चोरी।

आमजन से अपील है कि घरों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिसमें एक कैमरा अपने घर के बाहर रोड साइड की तरफ भी लगे। ताकि वारदातों का खुलासा करने में पुलिस को कैमरों से मदद मिल सके। बाहर जाने पर घर पर कीमती सामान जेवर और रुपए आदि नहीं छोड़े।
-योगेश गोयल, एसपी, उदयपुर

