खनन पट्टों पर ‘सियासी’ वार: कांग्रेस शासन में हुए आवंटन का हिसाब मांग रही भाजपा सरकार

सरकार ने विशेष रूप से उन वर्षों का रिकॉर्ड मांगा है जब प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता थी। खनिज विभाग के अनुसार, सरकार ने तीन कालखंडों की रिपोर्ट मांगी है। इनमें 1998 से 2003, 2008 से 2013 तथा 2018 से 2023 तक की कांग्रेस सरकार का शासन शामिल है। माना जा रहा है कि भाजपा इन आंकड़ों के जरिए जनता के सामने यह तस्वीर रखना चाहती है कि कांग्रेस के शासनकाल में बड़े पैमाने पर खनन पट्टे जारी किए गए थे। यह कदम कांग्रेस की ओर से अरावली को लेकर सरकार पर किए जा रहे 'हल्ला बोल' के जवाब के रूप में देखा जा रहा है।