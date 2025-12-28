अरावली के संरक्षण और मनरेगा को बचाने के लिए सड़क पर उतरी कांग्रेस

अरावली पर्वतमाला के संरक्षण और मनरेगा योजना को कमजोर किए जाने के विरोध में शनिवार को भीलवाड़ा शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने हुंकार भरी। शहर जिलाध्यक्ष शिवराम (जीपी) खटीक के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जन-जागरण रैली निकाली और सिटी कंट्रोल रूम के बाहर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भीलवाड़ा तहसीलदार नीरज रावत को सौंपा गया।