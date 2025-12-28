अब घर बैठे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराना होगा और भी ‘महंगा’, सरकार ने 20 गुना तक बढ़ाया शुल्क

ई-पंजीयन पोर्टल पर आवेदक को ऑनलाइन आवेदन के दौरान 'विजिट एट रेजिडेंस' का विकल्प चुनना होता है। ऑनलाइन फीस जमा होने के बाद एक टाइम स्लॉट आवंटित किया जाता है। तय समय पर रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारी बायोमेट्रिक मशीन और जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदक के घर या बताए गए स्थान पर पहुंचकर पंजीयन की प्रक्रिया पूरी करते हैं। अनिल अजमेरा का कहना है कि सरकार का यह कदम राजस्व बढ़ाने की दिशा में बड़ा प्रयास है, लेकिन मध्यवर्गीय परिवारों के लिए यह सुविधा अब विलासिता जैसी हो जाएगी। डिजिटल इंडिया के दौर में जहां सेवाओं को सुलभ और सस्ता करने पर जोर है, वहां 20 गुना तक की बढ़ोतरी चौकाने वाली है।