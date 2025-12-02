Jodhpur: पुलिस थाने में हाई-वोल्टेज हंगामा; अधिवक्ता को लॉकअप में बंद करने की धमकी, वीडियो वायरल

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार वकील अपने प्रार्थी के साथ किसी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे थे। प्रार्थी रेप पीड़िता बताई जा रही है। इसी दौरान थानाधिकारी के साथ कहासुनी हो गई। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी वकील को कमरे के भीतर धकेलते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है। विरोध करने पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की होती नजर आती है। पुरूष वकील का उसकी साथी महिला वकील ने बीच बचाव किया लेकिन उसके साथ भी थाने के पुलिसकर्मी उलझ गए। थाने के पूरा पुलिस स्टाफ उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था।

घटना के बाद अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कानून की मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने प्रार्थी के कानूनी अधिकारों को लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती और बदसलूकी की गई।