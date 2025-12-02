Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Jodhpur: पुलिस थाने में हाई-वोल्टेज हंगामा; अधिवक्ता को लॉकअप में बंद करने की धमकी, वीडियो वायरल

जोधपुर के कुड़ी-भगतासनी पुलिस थाने में सोमवार देर शाम को एक वकील के साथ हुए व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि प्रार्थी के साथ बयान के लिए आए वकील को थानाधिकारी ने न केवल धक्का दिया, बल्कि उसे लॉकअप में बंद करने की कोशिश भी की।

जोधपुर

image

Anand Prakash Yadav

Dec 02, 2025

कुड़ी भगतासनी थाने में पुलिस और अधिवक्ता के बीच विवाद, पत्रिका फोटो

जोधपुर। कुड़ी-भगतासनी पुलिस थाने में सोमवार देर शाम को एक वकील के साथ हुए व्यवहार को लेकर विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि प्रार्थी के साथ बयान के लिए आए वकील को थानाधिकारी ने न केवल धक्का दिया, बल्कि उसे लॉकअप में बंद करने की कोशिश भी की। घटना का वीडियो सामने आने के बाद आक्रोशित अधिवक्ताओं ने मंगलवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार करने की घोषणा की है।

चश्मदीदों ने बताया घटनाक्रम

मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार वकील अपने प्रार्थी के साथ किसी शिकायत को लेकर थाने पहुंचे थे। प्रार्थी रेप पीड़िता बताई जा रही है। इसी दौरान थानाधिकारी के साथ कहासुनी हो गई। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि एक पुलिसकर्मी वकील को कमरे के भीतर धकेलते हुए दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहा है। विरोध करने पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की होती नजर आती है। पुरूष वकील का उसकी साथी महिला वकील ने बीच बचाव किया लेकिन उसके साथ भी थाने के पुलिसकर्मी उलझ गए। थाने के पूरा पुलिस स्टाफ उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था।
घटना के बाद अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि थाने में उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया और कानून की मर्यादा का खुलेआम उल्लंघन हुआ। उन्होंने कहा कि वह अपने प्रार्थी के कानूनी अधिकारों को लेकर थाने पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ जबरदस्ती और बदसलूकी की गई।

अफसर ये बोले

चार पांच दिन पहले बलात्कार का मामला दर्ज कराया गया था। पीड़िता बयान दर्ज कराने थाने आई थी। अधिवक्ता भी साथ थे। सिपाही ने आधार कार्ड मांगा। अधिवक्ता ने थानाधिकारी से सिपाही के सादे वस्त्र में होने की बात की। अधिवक्ता को बंद नहीं किया गया। महिला सिपाही भी मौजूद थी। विनीत कुमार बंसल, पुलिस उपायुक्त पश्चिम, जोधपुर।

एसएचओ का बयान, अधिवक्ता को गिरफ्तार नहीं किया

बलात्कार पीड़िता के बयान दर्ज कराने के लिए चार अधिवक्ता साथ आए थे। रीडर ने आधार कार्ड मांगा तो अधिवक्ता विवाद करने लगे। रीडर को धमकाने लगे गए। फिर मुझे मामले से अवगत कराया गया। अधिवक्ता को गिरफ्तार नहीं किया गया। रीडर को धमकाने का वीडियो काट दिया गया और बाद का वीडियो वायरल किया।
हमीरसिंह भाटी, थानाधिकारी, कुड़ी भगतासनी

एसएचओ पर अभद्रता का आरोप

अधिवक्ता भारत सिंह, अपनी अधिवक्ता पत्नी व एक अन्य अधिवक्ता के साथ शाम को कुड़ी भगतासनी थाने गए थे, जहां सादे वस्त्र में सिपाही के संबंध में थानाधिकारी को अवगत कराया। थानाधिकारी ने काला कोट पहने अधिवक्ता से अभ्रदता की। कोट को हाथ लगाकर धक्का मुक्की की। जो असहनीय है।
रतनाराम ठोलिया, अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर

आज न्यायिक कार्य के बहिष्कार की घोषणा

राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन जोधपुर व राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर ने अधिवक्ताओं से थाने में धक्का मुक्की करने की निंदा की। एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रतनाराम ठोलिया व‌ लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने बताया कि विरोध में सभी अधिवक्ता मंगलवार को एक दिन का न्यायिक कार्य का बहिष्कार करेंगे। हैरिटेज परिसर से वाहन रैली निकाल कर पुलिस कमिश्नर कार्यालय जाएंगे और पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपकर पुलिसकर्मियों के निलंबन की मांग की जाएगी। मांग न मानने पर न्यायिक कार्य के बहिष्कार को बढ़ावा भी जा‌ सकेगा।

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan: 11 हजार केवी लाइन टूटकर घरेलू लाइन पर गिरी, 25-30 घरों में दौड़ा करंट, धमाके के साथ उपकरण जले

जोधपुर

Rajasthan: दूल्हे ने लड़की के पिता को लौटा दिए टीके के 5 लाख, शगुन स्वरूप लिए 101 रुपए

जोधपुर

Rajasthan: नई स्वर्ण नगरी सुपरफास्ट ट्रेन का दिल्ली से रेगिस्तान तक का सफर आज से, जैसलमेर-दिल्ली के बीच तेज रफ्तार कनेक्टिविटी

जोधपुर

Jodhpur: कन्फर्म टिकट की उम्मीदें बढ़ीं, 17 जोड़ी ट्रेनों में 31 दिसंबर तक 43 अस्थाई कोच जोड़े

जोधपुर

Rajasthan: स्कूल के बाहर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़, बाल पकड़कर खींचा, बीच में आए बड़े पिता को पीटा

जोधपुर
