गुरुजी खुद बजाए घंटी या बच्चों से करवाए काम

शिक्षा विभाग के विद्यालयों में अध्यापन व शैक्षणिक कार्यों के लिए विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के पदों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्य होते हैं, जिसके लिए गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की जरूरत होती है। इसमें खेलकूद के लिए शारीरिक शिक्षक, लिपिकीय कार्यों के लिए वरिष्ठ सहायक व कनिष्ठ सहायक, पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरियन, प्रयोगशाला के लिए प्रयोगशाला सहायक और स्कूल में अन्य सहायक कार्यों के लिए चतुर्थ श्रेणी सहायक कर्मचारी की जरूरत होती है, जिसका कार्य होता है स्कूल खुलने पर घण्टी बजाने से लेकर सफाई करना, पानी भरना व छुट्टी होने पर स्कूल बंद करना, लेकिन वर्तमान में जिले के शिक्षा विभाग में केवल उच्च माध्यमिक विद्यालयों तक ही ये पद सीमित रह गया है। उसमें भी 80 फीसदी पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण विद्यालय में ये सभी कार्य या तो विद्यार्थियों को या स्वयं शिक्षकों को करने पड़़ते हैं। प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तो ये कार्य शिक्षकों को स्वयं करने पड़ते हैं। इन स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पद सृजित नहीं है।